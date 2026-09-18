İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği düğün salonlarındaki ürünlere yüzde 31'e varan zam yapılmasına karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kent genelinde belediyeye bağlı düğün salonlarında yüzde 31'e varan fiyat artışına onay verdi. Yeni zamlı tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak ve düğün salonu menülerinde önemli fiyat değişiklikleri yaşanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği düğün salonlarındaki ürünlere yüzde 31'e varan zam yapılmasına karar verildi.
Buna göre salonlardaki buket menü 400 liradan 525 liraya, nilüfer menü 450 liradan 550 liraya, zeytinyağlı tabağı 150 liradan 175 liraya çıktı. Zamlı tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İBB'den düğün salonlarına yüzde 31'e varan zam
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği düğün salonlarındaki ürünlere yüzde 31'e varan zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kent genelinde belediyeye bağlı düğün salonlarında yüzde 31'e varan fiyat artışına onay verdi. Yeni zamlı tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak ve düğün salonu menülerinde önemli fiyat değişiklikleri yaşanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği düğün salonlarındaki ürünlere yüzde 31'e varan zam yapılmasına karar verildi.
Buna göre salonlardaki buket menü 400 liradan 525 liraya, nilüfer menü 450 liradan 550 liraya, zeytinyağlı tabağı 150 liradan 175 liraya çıktı. Zamlı tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Çok Okunanlar