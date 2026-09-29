İBB'de vurgun itirafları: İhaleyi alacak olanlar belliydi
İBB'de vurgun itirafları: İhaleyi alacak olanlar belliydi
İmamoğlu Suç Örgütü davasında yine şok itiraflar geldi. İBB Medya AŞ görevlisi M. Recep Taşçı, ihale öncesi işi alacak firmaların belli olduğunu söyledi. Taşçı, Emrah Bağdatlı'nın bu işleri organize ettiğini ifade etti. Reklamcı Kaan Ketenci de Murat Ongun'un 'karar verici merci' olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Davanın 88. duruşmasında yine şok itiraflar geldi.
İBB Medya AŞ ihale görevlisi Mehmet Recep Taşçı, ifadesinde bazı ihalelerde hangi firmaların gireceğinin ve işin hangi bedelle alınacağının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi.
Savcı, Taşçı'nın daha önce ihalelerde belediyenin iletişim birimi ile Emrah Bağdatlı'nın etkin olduğunu ve bunların Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'dan talimat aldığını söylediğini hatırlattı.
Taşçı bu sözlerinin hiyerarşik yapıya ilişkin değerlendirmesi olduğunu belirtti.
Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci de, reklam piyasasının Murat Ongun'u "Açık hava reklam başı, son karar verici ve onay makamı" olarak bildiğini söyledi ve "Ona sorulur, ondan cevap gelir, iş ya yapılır ya da yapılmaz. Medya AŞ bize fatura keserdi, Medya AŞ'nin faturasını biz ödemeye çalışırdık. Sistem bunun üzerindeydi" diye konuştu.
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İBB'de vurgun itirafları: İhaleyi alacak olanlar belliydi
İmamoğlu Suç Örgütü davasında yine şok itiraflar geldi. İBB Medya AŞ görevlisi M. Recep Taşçı, ihale öncesi işi alacak firmaların belli olduğunu söyledi. Taşçı, Emrah Bağdatlı'nın bu işleri organize ettiğini ifade etti. Reklamcı Kaan Ketenci de Murat Ongun'un 'karar verici merci' olduğunu belirtti.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Davanın 88. duruşmasında yine şok itiraflar geldi.
İBB Medya AŞ ihale görevlisi Mehmet Recep Taşçı, ifadesinde bazı ihalelerde hangi firmaların gireceğinin ve işin hangi bedelle alınacağının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi.
Savcı, Taşçı'nın daha önce ihalelerde belediyenin iletişim birimi ile Emrah Bağdatlı'nın etkin olduğunu ve bunların Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'dan talimat aldığını söylediğini hatırlattı.
Taşçı bu sözlerinin hiyerarşik yapıya ilişkin değerlendirmesi olduğunu belirtti.
Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci de, reklam piyasasının Murat Ongun'u "Açık hava reklam başı, son karar verici ve onay makamı" olarak bildiğini söyledi ve "Ona sorulur, ondan cevap gelir, iş ya yapılır ya da yapılmaz. Medya AŞ bize fatura keserdi, Medya AŞ'nin faturasını biz ödemeye çalışırdık. Sistem bunun üzerindeydi" diye konuştu.
KAYNAK: STAR
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