İBB davasının kilit ismi Ertan Yıldız vurgunu tek tek anlattı
İBB davasının kilit ismi Ertan Yıldız vurgunu tek tek anlattı
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız mahkemede konuştu. Yıldız, 'İSTAÇ'taki döküm vurgunuyla 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti. Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi, İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Fatih Keleş aldı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:13
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 08:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşmasında, eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın savunması alındı.
Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile 2014'te seçim çalışmaları döneminde tanıştıklarını, Beylikdüzü'nde seçimi kazanınca hayırlı olsun ziyaretine gittiklerini, kendisinin iş insanı, İmamoğlu'nun ise siyasetçi olarak iyi ilişkileri olduğunu söyledi.
Yıldız, İmamoğlu'nun kendisine bir yemekte "İBB Başkanı olursa kendisiyle çalışmak için hazır olduğunu" söylediğini, bu teklifin kendisini heyecanlandırdığını, manevi duygularla hareket ederek teklifi kabul ettiğini anlattı.
"400 MİLYON DOLAR İMAMOĞLU'NUN CEBİNE GİTTİ"
Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bakanlık teklif ettiğini belirterek, "İSTAÇ'a gitmesi gereken 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti" dedi.
İmamoğlu suç örgütü davasında 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Ertan Yıldız, savunma yaptı. 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi istenen Yıldız, "Bana 'kaçar' dediler, kaçmadım. Bu anı uzun süredir bekliyordum" dedi. Ekrem İmamoğlu ile 2014 seçimleri sırasında tanıştığını ve 3 danışmanından biri olduğunu kaydeden Yıldız, "O beni iyi tanır, ben de onu" diye konuştu.
Cebeci maden sahasındaki hafriyat gelirlerini anlatan Yıldız, "İSFALT bir ihale açıyor. MAPEG, 170 bin ton hafriyat dökülmesine izin veriyor. Ancak beş yıl içerisinde bölgeye 185 milyon ton hafriyat dökülüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu hafriyat İSTAÇ'ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İSTAÇ'a kalacaktı. İSTAÇ 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var" dedi.
Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde bu paranın İmamoğlu'na gittiğini iddia etmişti.
BAKANLIK VAAT ETTİ
İBB'nin yaklaşık 4.5 milyar dolarlık iştiraklerinin sorumluluğunu doğrudan İmamoğlu'nun verdiğini söyleyen Yıldız, "2019'dan Kasım 2023'e kadar iştirakleri koordine eden, denetleyen ve başkan adına hareket eden bir pozisyonda görev yaptım" itirafında bulundu. İmamoğlu'nun kendisine vaat ettiği iddia edilen bakanlık teklifini anlatan Yıldız, şunları anlattı: "Aramızdaki güven ilişkisinin sağlam bir noktada olmadığını düşünüyordum. Orada kalsaydım farklı bir sistemin merkezinde yer almam gerekiyordu. Ben de görevimi bıraktım. 2023'te meclis üyesi olmamı istedi. Kabul ettim. Ben İmamoğlu ile çalışarak başarılı olmayı ve cumhurbaşkanlığına kadar birlikte gitmeyi hedefliyordum. Kendisi, bu yolun sonunda bana bakanlık verileceğini söyledi. Kabul ettim. Ancak bu yolu yürüyebilmem için farklı bir finans yapılanmasının merkezinde olmam gerekiyordu. Bunu reddederek ayrıldım. 2023'te İmamoğlu beni başkanlık odasına çağırdı. Fatih Keleş de odadaydı. Keleş, 'Ben para işlerinden yoruldum, bundan sonra Ertan Bey ilgilensin' dedi. İmamoğlu ise 'Kararı ben veririm. Ertan Bey istemiyorsa kalsın' karşılığını verdi."
YILDIZ, SİSTEMİ TEK TEK ANLATTI
Ertan Yıldız, mahkemede örgütün belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, Boğaziçi İmar, metro ve araç ihaleleri ile Cebeci hafriyat sahası üzerinden işleyen para ve komisyon sistemini de anlattı. Önceki etkin pişmanlık ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu vurgulayan Yıldız, Medya AŞ'deki "kapalı devre" yapıyı, Bebek Otel'deki yüzde 10 pazarlığını, Boğaziçi'ndeki gayriresmi yapılanmayı ve "adrese teslim" şartnameleri tek tek açıkladı. Yıldız, yapıyı anlatırken, Medya AŞ'ye ilişkin toplantıların Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın tarafından yapıldığını söyledi. En çarpıcı bölüm ise Doğuş Holding'den istenen 10 milyon dolara ilişkin oldu. Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun ödemenin bir kısmının seçim öncesinde nakit alınmasını istediği konuşmaya bizzat şahit olduğunu söyledi. Yıldız'ın anlatımına göre İmamoğlu 10 milyon doların durumunu sordu. Can Akın Çağlar, şirket yöneticisiyle görüştüğünü ve ödemenin resmi olarak nasıl yapılacağını konuştuğunu söyledi. Tam bu noktada İmamoğlu'nun müdahale ettiğini anlatan Yıldız, İmamoğlu'nun "Resmi değil. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun" dediğini anlattı.
DOSYALARLA GELDİ
Ertan Yıldız, elinde büyük bir dosya çantası ve sırt çantasıyla duruşmaya katıldı.
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İBB davasının kilit ismi Ertan Yıldız vurgunu tek tek anlattı
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız mahkemede konuştu. Yıldız, 'İSTAÇ'taki döküm vurgunuyla 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti. Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi, İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Fatih Keleş aldı.' dedi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşmasında, eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın savunması alındı.
Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile 2014'te seçim çalışmaları döneminde tanıştıklarını, Beylikdüzü'nde seçimi kazanınca hayırlı olsun ziyaretine gittiklerini, kendisinin iş insanı, İmamoğlu'nun ise siyasetçi olarak iyi ilişkileri olduğunu söyledi.
Yıldız, İmamoğlu'nun kendisine bir yemekte "İBB Başkanı olursa kendisiyle çalışmak için hazır olduğunu" söylediğini, bu teklifin kendisini heyecanlandırdığını, manevi duygularla hareket ederek teklifi kabul ettiğini anlattı.
"400 MİLYON DOLAR İMAMOĞLU'NUN CEBİNE GİTTİ"
Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bakanlık teklif ettiğini belirterek, "İSTAÇ'a gitmesi gereken 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti" dedi.
İmamoğlu suç örgütü davasında 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Ertan Yıldız, savunma yaptı. 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi istenen Yıldız, "Bana 'kaçar' dediler, kaçmadım. Bu anı uzun süredir bekliyordum" dedi. Ekrem İmamoğlu ile 2014 seçimleri sırasında tanıştığını ve 3 danışmanından biri olduğunu kaydeden Yıldız, "O beni iyi tanır, ben de onu" diye konuştu.
Cebeci maden sahasındaki hafriyat gelirlerini anlatan Yıldız, "İSFALT bir ihale açıyor. MAPEG, 170 bin ton hafriyat dökülmesine izin veriyor. Ancak beş yıl içerisinde bölgeye 185 milyon ton hafriyat dökülüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu hafriyat İSTAÇ'ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İSTAÇ'a kalacaktı. İSTAÇ 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var" dedi.
Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde bu paranın İmamoğlu'na gittiğini iddia etmişti.
BAKANLIK VAAT ETTİ
İBB'nin yaklaşık 4.5 milyar dolarlık iştiraklerinin sorumluluğunu doğrudan İmamoğlu'nun verdiğini söyleyen Yıldız, "2019'dan Kasım 2023'e kadar iştirakleri koordine eden, denetleyen ve başkan adına hareket eden bir pozisyonda görev yaptım" itirafında bulundu. İmamoğlu'nun kendisine vaat ettiği iddia edilen bakanlık teklifini anlatan Yıldız, şunları anlattı: "Aramızdaki güven ilişkisinin sağlam bir noktada olmadığını düşünüyordum. Orada kalsaydım farklı bir sistemin merkezinde yer almam gerekiyordu. Ben de görevimi bıraktım. 2023'te meclis üyesi olmamı istedi. Kabul ettim. Ben İmamoğlu ile çalışarak başarılı olmayı ve cumhurbaşkanlığına kadar birlikte gitmeyi hedefliyordum. Kendisi, bu yolun sonunda bana bakanlık verileceğini söyledi. Kabul ettim. Ancak bu yolu yürüyebilmem için farklı bir finans yapılanmasının merkezinde olmam gerekiyordu. Bunu reddederek ayrıldım. 2023'te İmamoğlu beni başkanlık odasına çağırdı. Fatih Keleş de odadaydı. Keleş, 'Ben para işlerinden yoruldum, bundan sonra Ertan Bey ilgilensin' dedi. İmamoğlu ise 'Kararı ben veririm. Ertan Bey istemiyorsa kalsın' karşılığını verdi."
YILDIZ, SİSTEMİ TEK TEK ANLATTI
Ertan Yıldız, mahkemede örgütün belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, Boğaziçi İmar, metro ve araç ihaleleri ile Cebeci hafriyat sahası üzerinden işleyen para ve komisyon sistemini de anlattı. Önceki etkin pişmanlık ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu vurgulayan Yıldız, Medya AŞ'deki "kapalı devre" yapıyı, Bebek Otel'deki yüzde 10 pazarlığını, Boğaziçi'ndeki gayriresmi yapılanmayı ve "adrese teslim" şartnameleri tek tek açıkladı. Yıldız, yapıyı anlatırken, Medya AŞ'ye ilişkin toplantıların Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın tarafından yapıldığını söyledi. En çarpıcı bölüm ise Doğuş Holding'den istenen 10 milyon dolara ilişkin oldu. Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun ödemenin bir kısmının seçim öncesinde nakit alınmasını istediği konuşmaya bizzat şahit olduğunu söyledi. Yıldız'ın anlatımına göre İmamoğlu 10 milyon doların durumunu sordu. Can Akın Çağlar, şirket yöneticisiyle görüştüğünü ve ödemenin resmi olarak nasıl yapılacağını konuştuğunu söyledi. Tam bu noktada İmamoğlu'nun müdahale ettiğini anlatan Yıldız, İmamoğlu'nun "Resmi değil. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun" dediğini anlattı.
DOSYALARLA GELDİ
Ertan Yıldız, elinde büyük bir dosya çantası ve sırt çantasıyla duruşmaya katıldı.
Kaynak:Star Gazetesi
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