İBB davasında 29 kişi için ek iddianame hazırlandı
İBB davasında 29 kişi için ek iddianame hazırlandı
İBB davasında 29 kişi hakkında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede 12 yeni eyleme yer verildi. Dosyadaki toplam eylem sayısı 155’e çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 18:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB davası kapsamında 29 kişi hakkında 195 sayfalık ek iddianame düzenlendi. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesiyle dosyaya 12 yeni eylem eklendi. Yargılama sürecinde eklenen eylemlere ilişkin değerlendirmeler de ana dosya kapsamında ele alınacak.
Ek iddianamede 12 yeni eylem yer aldı
Ek iddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında dosyaya 12 yeni eylemin dahil edilmesiyle İBB davasında yer alan toplam eylem sayısı 155’e yükseldi.
195 sayfalık iddianame, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlandı. Ek dosyanın ana davayla birleştirilmesiyle söz konusu eylemler ve haklarında ceza talep edilen kişiler aynı yargılama dosyası kapsamında değerlendirilecek.
İBB davasının kapsamı genişledi
Yeni iddianameyle birlikte ana dosyadaki eylem sayısında artış yaşandı. Ek iddianamede yer verilen 12 eylemin ardından toplam sayı 155 olarak kayıtlara geçti.
Yargılama sürecinde ek iddianamede yer alan suçlamalar, sanıkların savunmaları ve mahkemenin dosyaya ilişkin vereceği ara kararlar takip edilecek.
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İBB davasında 29 kişi için ek iddianame hazırlandı
İBB davasında 29 kişi hakkında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede 12 yeni eyleme yer verildi. Dosyadaki toplam eylem sayısı 155’e çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB davası kapsamında 29 kişi hakkında 195 sayfalık ek iddianame düzenlendi. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesiyle dosyaya 12 yeni eylem eklendi. Yargılama sürecinde eklenen eylemlere ilişkin değerlendirmeler de ana dosya kapsamında ele alınacak.
Ek iddianamede 12 yeni eylem yer aldı
Ek iddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında dosyaya 12 yeni eylemin dahil edilmesiyle İBB davasında yer alan toplam eylem sayısı 155’e yükseldi.
195 sayfalık iddianame, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlandı. Ek dosyanın ana davayla birleştirilmesiyle söz konusu eylemler ve haklarında ceza talep edilen kişiler aynı yargılama dosyası kapsamında değerlendirilecek.
İBB davasının kapsamı genişledi
Yeni iddianameyle birlikte ana dosyadaki eylem sayısında artış yaşandı. Ek iddianamede yer verilen 12 eylemin ardından toplam sayı 155 olarak kayıtlara geçti.
Yargılama sürecinde ek iddianamede yer alan suçlamalar, sanıkların savunmaları ve mahkemenin dosyaya ilişkin vereceği ara kararlar takip edilecek.
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