Hüseyin Başaran devir oyununu ifşa etti

Spot: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent ile 22 taşınmazın satışı ve bu taşınmazların devir sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent ile yürütülen 2,2 milyar lirayı aşkın 22 taşınmazın devir sürecinde mağdur edildiğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi arasında bulunan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesine ulaşıldı.
22 Taşınmaz İçin 2,2 Milyar Liralık Protokol İddiası
Emniyetteki ifadesinde Haluk Levent ile 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında ticaret yaptıklarını belirten Hüseyin Başaran, toplamda 22 adet taşınmazın satışı konusunda anlaştıklarını ileri sürdü. Taşınmazların toplam değerinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğunu ifade eden Başaran, satışlara ait protokol ve senet kayıtlarının elinde bulunduğunu savundu.
İlişkinin güvene dayalı ve vadeli olarak kurulduğunu belirten Başaran, ödeme sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Haluk Levent, bu vadeleri yurt dışından alacağı fonlarla karşılayacağını söyledi ve fonları alacağı konusunda bana güven verdi. Satılan tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya isimli şahıs üzerine yapılmasını istedi. Yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu kaydetti."
"Devirlerin Ardından Taşınmazlara İpotek Koyduruldu"
Anlaşılan tutarın yalnızca çok küçük bir kısmının ödendiğini öne süren Başaran, durumdan şüphelenerek araştırma yaptıklarını dile getirdi. Taşınmazların kısa sürede el değiştirdiğini iddia eden iş insanı, ifadesini şu sözlerle sürdürdü:
"Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini, hatta bu devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurduklarını öğrendik."
Yaşanan süreçte kendisinin de mağdur olduğunu beyan eden Hüseyin Başaran, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. İhtiyati tedbir talebiyle dava açtığını ifade eden Başaran, soruşturmaya konu olan taşınmazlar üzerine mahkeme kararıyla tedbir konulduğunu dile getirdi.
Soruşturmanın ilk aşamasında "müşteki" sıfatıyla yer aldığı öğrenilen Başaran, banka ekspertiz değerlerinin rayiç bedellerden düşük çıkmasının kendisiyle bir ilgisi bulunmadığını savundu. Emtiaya ve iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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Hüseyin Başaran devir oyununu ifşa etti
Spot: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent ile 22 taşınmazın satışı ve bu taşınmazların devir sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran, Haluk Levent ile yürütülen 2,2 milyar lirayı aşkın 22 taşınmazın devir sürecinde mağdur edildiğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi arasında bulunan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesine ulaşıldı.
22 Taşınmaz İçin 2,2 Milyar Liralık Protokol İddiası
Emniyetteki ifadesinde Haluk Levent ile 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında ticaret yaptıklarını belirten Hüseyin Başaran, toplamda 22 adet taşınmazın satışı konusunda anlaştıklarını ileri sürdü. Taşınmazların toplam değerinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğunu ifade eden Başaran, satışlara ait protokol ve senet kayıtlarının elinde bulunduğunu savundu.
İlişkinin güvene dayalı ve vadeli olarak kurulduğunu belirten Başaran, ödeme sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Devirlerin Ardından Taşınmazlara İpotek Koyduruldu"
Anlaşılan tutarın yalnızca çok küçük bir kısmının ödendiğini öne süren Başaran, durumdan şüphelenerek araştırma yaptıklarını dile getirdi. Taşınmazların kısa sürede el değiştirdiğini iddia eden iş insanı, ifadesini şu sözlerle sürdürdü:
"Mahkemeye Başvurdum, Taşınmazlara Tedbir Konuldu"
Yaşanan süreçte kendisinin de mağdur olduğunu beyan eden Hüseyin Başaran, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. İhtiyati tedbir talebiyle dava açtığını ifade eden Başaran, soruşturmaya konu olan taşınmazlar üzerine mahkeme kararıyla tedbir konulduğunu dile getirdi.
Soruşturmanın ilk aşamasında "müşteki" sıfatıyla yer aldığı öğrenilen Başaran, banka ekspertiz değerlerinin rayiç bedellerden düşük çıkmasının kendisiyle bir ilgisi bulunmadığını savundu. Emtiaya ve iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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