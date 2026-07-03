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Hastane yolunda ölüm! Hem vuruldu hem kaza yaptı

Beylikdüzü'nde sabaha karşı yaşanan trafik kazası, ardındaki acı gerçeği ortaya çıkardı. Silahlı saldırı sonucu karnından vurulan B.Y.D'nin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptığı belirlendi.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:51
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hastane yolunda ölüm! Hem vuruldu hem kaza yaptı

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında dün sabaha karşı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü B.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalede B.Y.D'nin karnından silahla vurulduğu tespit edildi.

Hastanede hayatını kaybeden B.Y.D'nin, silahla vurulduktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı ve yolda kaza yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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