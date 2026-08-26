Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent’in X hesabının ardından Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi. Yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunan hesabı kapsayan kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gösterildi. Süreçte sosyal medya hesaplarına ilişkin alınacak yeni kararlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 22:00
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 22:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü süreç kapsamında Levent’in Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı. Karar, sanatçının X hesabına yönelik daha önce uygulanan erişim engelinin ardından geldi.
Levent’in Instagram’daki hesabının yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunuyor. Erişim engeli kararının “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.
X hesabı daha önce erişime engellenmişti
Haluk Levent’in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabı hakkında da 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı verilmişti.
20 Temmuz 2026 tarihinde verilen kararın ardından X, 22 Temmuz 2026 tarihinde hesabı Türkiye’den görünmez hale getirmişti. Böylece Levent’in X hesabının ardından Instagram hesabı da erişim engeli kararının kapsamına girdi.
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Haluk Levent’in Instagram hesabı için yeni karar
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent’in X hesabının ardından Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi. Yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunan hesabı kapsayan kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gösterildi. Süreçte sosyal medya hesaplarına ilişkin alınacak yeni kararlar takip edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü süreç kapsamında Levent’in Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı. Karar, sanatçının X hesabına yönelik daha önce uygulanan erişim engelinin ardından geldi.
Levent’in Instagram’daki hesabının yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunuyor. Erişim engeli kararının “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.
X hesabı daha önce erişime engellenmişti
Haluk Levent’in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabı hakkında da 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı verilmişti.
20 Temmuz 2026 tarihinde verilen kararın ardından X, 22 Temmuz 2026 tarihinde hesabı Türkiye’den görünmez hale getirmişti. Böylece Levent’in X hesabının ardından Instagram hesabı da erişim engeli kararının kapsamına girdi.
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