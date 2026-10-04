Halkalı-Kapıkule hattında kritik etap hizmete giriyor
Halkalı-Kapıkule hattında kritik etap hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını açıkladı. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun inşa edilen etapla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 16:24
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 16:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çerkezköy-Kapıkule kesimi hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacak. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaştırılacağını belirtti.
Etabın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.
153 kilometrelik etap 9 Ekim'de açılacak
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi oluşturuyor. Hat çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi.
Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa edildi. Toplam 353 kilometrelik ray serimi tamamlandı.
Yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate inecek
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki nokta arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi planlanıyor.
Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkarılması hedefleniyor.
Yolcu kapasitesi yaklaşık 3 milyona çıkacak
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona yükselecek.
Yıllık yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.
Uraloğlu, 2024 yılında demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden yapıldığını bildirdi.
Avrupa demir yolu bağlantısı güçlenecek
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattını Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik demir yolu bağlantılarından biri olarak tanımladı.
Bakü-Tiflis-Kars hattından başlayarak Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan demir yolu zincirinin Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, hattın Kalkınma Yolu'nun batı ucunda da yer aldığını ifade etti.
Kapıkule Gar sahasının kapasitesi artırılıyor
Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildi. Kapıkule ve Edirne Gar binaları da yeniden yapıldı.
Kapıkule Gar sahasındaki yol sayısının 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunun ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılması planlandı. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesim de çift hatlı hale getiriliyor.
Kapasite artışıyla tren kabul ve manevra imkanının artırılması, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılması ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.
Diğer etaplarda çalışmalar sürüyor
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamı 9 Ekim'de hizmete girmeyecek. Uraloğlu, Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bütün etapların tamamlanmasıyla hattın İstanbul ile Avrupa sınırı arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında kapasite ve seyahat süresi açısından yeni bir bağlantı oluşturması planlanıyor.
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Halkalı-Kapıkule hattında kritik etap hizmete giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını açıkladı. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun inşa edilen etapla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.
Çerkezköy-Kapıkule kesimi hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacak. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaştırılacağını belirtti.
Etabın hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil edilecek.
153 kilometrelik etap 9 Ekim'de açılacak
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi oluşturuyor. Hat çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi.
Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa edildi. Toplam 353 kilometrelik ray serimi tamamlandı.
Yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate inecek
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki nokta arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi planlanıyor.
Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkarılması hedefleniyor.
Yolcu kapasitesi yaklaşık 3 milyona çıkacak
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona yükselecek.
Yıllık yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.
Uraloğlu, 2024 yılında demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden yapıldığını bildirdi.
Avrupa demir yolu bağlantısı güçlenecek
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattını Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik demir yolu bağlantılarından biri olarak tanımladı.
Bakü-Tiflis-Kars hattından başlayarak Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan demir yolu zincirinin Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, hattın Kalkınma Yolu'nun batı ucunda da yer aldığını ifade etti.
Kapıkule Gar sahasının kapasitesi artırılıyor
Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildi. Kapıkule ve Edirne Gar binaları da yeniden yapıldı.
Kapıkule Gar sahasındaki yol sayısının 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunun ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılması planlandı. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesim de çift hatlı hale getiriliyor.
Kapasite artışıyla tren kabul ve manevra imkanının artırılması, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılması ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.
Diğer etaplarda çalışmalar sürüyor
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamı 9 Ekim'de hizmete girmeyecek. Uraloğlu, Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bütün etapların tamamlanmasıyla hattın İstanbul ile Avrupa sınırı arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında kapasite ve seyahat süresi açısından yeni bir bağlantı oluşturması planlanıyor.
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