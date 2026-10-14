Halk TV'nin İstanbul'daki binasına 14 Ekim 2026 sabahı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi. Kanal yönetiminden aktarılan açıklamaya göre kuruma kayyum atandı ve yayın kontrolü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. Binada arama işlemleri sürerken çalışanların içeri alınmadığı, canlı yayın akışının da durdurulduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 08:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sabah saatlerinde Halk TV binasına gelen polis ekiplerinin bazı katlarda arama yaptığı aktarıldı. Operasyon sırasında binaya ulaşan çalışanların güvenlik gerekçesiyle içeri alınmadığı belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü aramanın kapsamına ve hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı. Kayyum atamasına ilişkin resmî kararın içeriği de henüz doğrulanmış değil.
TMSF'nin kontrolü devraldığı açıklandı
Halk TV Haber Koordinatörü Murat Yalnız, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada kanalın yayın kontrolünün TMSF'ye geçtiğini söyledi. Yalnız, arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından personelin binaya alınacağının kendilerine bildirildiğini aktardı.
Binanın bazı katlarındaki aramaların sona erdiğini ifade eden Yalnız, yayınların gün içerisinde banttan devam edeceği bilgisini paylaştı. Açıklamada, normal yayın akışına dönüş için kesin bir saat belirtilmedi.
Yayınların devamına ilişkin süreç
Operasyonun ardından Halk TV'nin canlı yayınlarının durdurulduğu bildirildi. Kanalın gün içindeki yayın planına ilişkin açıklamalar, bant yayınlarının devreye alınacağını gösterirken canlı yayınların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Halk Tv'ye kayyum atandı
Halk TV'nin İstanbul'daki binasına 14 Ekim 2026 sabahı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği bildirildi. Kanal yönetiminden aktarılan açıklamaya göre kuruma kayyum atandı ve yayın kontrolü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. Binada arama işlemleri sürerken çalışanların içeri alınmadığı, canlı yayın akışının da durdurulduğu belirtildi.
Sabah saatlerinde Halk TV binasına gelen polis ekiplerinin bazı katlarda arama yaptığı aktarıldı. Operasyon sırasında binaya ulaşan çalışanların güvenlik gerekçesiyle içeri alınmadığı belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü aramanın kapsamına ve hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı. Kayyum atamasına ilişkin resmî kararın içeriği de henüz doğrulanmış değil.
TMSF'nin kontrolü devraldığı açıklandı
Halk TV Haber Koordinatörü Murat Yalnız, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada kanalın yayın kontrolünün TMSF'ye geçtiğini söyledi. Yalnız, arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından personelin binaya alınacağının kendilerine bildirildiğini aktardı.
Binanın bazı katlarındaki aramaların sona erdiğini ifade eden Yalnız, yayınların gün içerisinde banttan devam edeceği bilgisini paylaştı. Açıklamada, normal yayın akışına dönüş için kesin bir saat belirtilmedi.
Yayınların devamına ilişkin süreç
Operasyonun ardından Halk TV'nin canlı yayınlarının durdurulduğu bildirildi. Kanalın gün içindeki yayın planına ilişkin açıklamalar, bant yayınlarının devreye alınacağını gösterirken canlı yayınların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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