Hakem atamalarına müdahale iddiasında yeni yazışmalar
Hakem atamalarına müdahale iddiasında yeni yazışmalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda hakem ve VAR görevlendirmeleri için isimler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ve bazı atamaların değiştirilmesine yönelik taleplerin konuşulduğu görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 12:56
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 12:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sabah’ın haberine göre, soruşturma kapsamında incelenen yazışmalar, hakem ve VAR atamalarında hangi isimlerin görevlendirileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını ortaya koydu.
Atama listesi üzerinden isimler değerlendirildi
26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüş alışverişi yapıldığı görüldü. Dosyaya giren mesajlarda Yasin Kol’un, Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de yer aldığı bir liste göndererek “Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir?” sorusuna Kol’un “Erkan Engin olsun başkanım” yanıtını verdiği, ardından ise “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” dediği aktarıldı.
Kol’un devam eden mesajında, “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” ifadesini kullandığı görüldü.
VAR görevlendirmesi için de isim konuşuldu
Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi. Ferhat Gündoğdu’nun Yasin Kol’a, “Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin” diye sorduğu, Kol’un ise “Başkanım Atilla olsun” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.
Bunun üzerine Gündoğdu’nun “Atilla var Özgür abi avar olsun” şeklinde karşılık verdiği görüldü.
“Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” mesajı
Soruşturma dosyasındaki başka bir yazışmada ise Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimleri üzerinden bir atama değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.
Bu görüşmede Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” şeklinde mesaj gönderdiği aktarıldı.
Söz konusu yazışmaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında hakem ve VAR atamalarına ilişkin incelenen iletişim kayıtları arasında yer aldığı bildirildi.
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Hakem atamalarına müdahale iddiasında yeni yazışmalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda hakem ve VAR görevlendirmeleri için isimler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ve bazı atamaların değiştirilmesine yönelik taleplerin konuşulduğu görüldü.
Sabah’ın haberine göre, soruşturma kapsamında incelenen yazışmalar, hakem ve VAR atamalarında hangi isimlerin görevlendirileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını ortaya koydu.
Atama listesi üzerinden isimler değerlendirildi
26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüş alışverişi yapıldığı görüldü. Dosyaya giren mesajlarda Yasin Kol’un, Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de yer aldığı bir liste göndererek “Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Gündoğdu’nun “Başka kim olabilir?” sorusuna Kol’un “Erkan Engin olsun başkanım” yanıtını verdiği, ardından ise “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” dediği aktarıldı.
Kol’un devam eden mesajında, “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” ifadesini kullandığı görüldü.
VAR görevlendirmesi için de isim konuşuldu
Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi. Ferhat Gündoğdu’nun Yasin Kol’a, “Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin” diye sorduğu, Kol’un ise “Başkanım Atilla olsun” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.
Bunun üzerine Gündoğdu’nun “Atilla var Özgür abi avar olsun” şeklinde karşılık verdiği görüldü.
“Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” mesajı
Soruşturma dosyasındaki başka bir yazışmada ise Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimleri üzerinden bir atama değerlendirmesi yapıldığı belirtildi.
Bu görüşmede Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” şeklinde mesaj gönderdiği aktarıldı.
Söz konusu yazışmaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında hakem ve VAR atamalarına ilişkin incelenen iletişim kayıtları arasında yer aldığı bildirildi.
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