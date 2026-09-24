Hafta sonu hava değişiyor.. Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin hafta sonundan itibaren Türkiye'de etkili olacağını bildirdi. Pazar günü batı bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışların pazartesi ve salı günü geniş bir alana yayılması, sıcaklıkların ise batı ve iç kesimlerde 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Yeni sistemle birlikte kuvvetli yağış görülebilecek bölgeler ve olası meteorolojik uyarılar hafta başında yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirtti. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günü yağış beklendiğini aktaran Çelik, Balkanlar üzerinden yeni bir sistemin geleceğini söyledi.
Çelik'in verdiği bilgilere göre cumartesi günü yağışın Trakya'da görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıklar 4-5 derece azalacak
Hava sıcaklıklarının mevcut durumda genel olarak mevsim normalleri civarında olduğunu belirten Çelik, batı bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrettiğini söyledi.
Hafta sonunda sistem öncesinde sıcaklıkların 1-2 derece artması bekleniyor. Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece azalacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı
Yeni sistemin pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara neden olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'de ise yeni haftayla birlikte yer yer kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi.
Çelik, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Ankara'da yağış pazar akşamı başlayacak
Ankara'da cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Yağışların pazar günü akşam saatlerinden sonra başlaması, pazartesi günü ise gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Başkentte en yüksek sıcaklıkların 20-22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazartesi ve salı günlerinden itibaren sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş öngörülüyor.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul'da cuma günü yağış beklenmezken cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 22-23 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemle birlikte pazar gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de yağış pazar günü etkili olacak
İzmir'de cuma ve cumartesi günü yağış beklenmiyor. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sistemin pazar gününden sonra Kıyı Ege'de etkisini kaybetmesi beklenirken kıyı kesimleri dışında pazartesi ve salı günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağış öngörülüyor.
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Hafta sonu hava değişiyor.. Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin hafta sonundan itibaren Türkiye'de etkili olacağını bildirdi. Pazar günü batı bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışların pazartesi ve salı günü geniş bir alana yayılması, sıcaklıkların ise batı ve iç kesimlerde 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Yeni sistemle birlikte kuvvetli yağış görülebilecek bölgeler ve olası meteorolojik uyarılar hafta başında yakından takip edilecek.
MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirtti. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günü yağış beklendiğini aktaran Çelik, Balkanlar üzerinden yeni bir sistemin geleceğini söyledi.
Çelik'in verdiği bilgilere göre cumartesi günü yağışın Trakya'da görülmesi bekleniyor. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıklar 4-5 derece azalacak
Hava sıcaklıklarının mevcut durumda genel olarak mevsim normalleri civarında olduğunu belirten Çelik, batı bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrettiğini söyledi.
Hafta sonunda sistem öncesinde sıcaklıkların 1-2 derece artması bekleniyor. Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4-5 derece azalacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı
Yeni sistemin pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara neden olması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'de ise yeni haftayla birlikte yer yer kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi.
Çelik, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani su baskını ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Ankara'da yağış pazar akşamı başlayacak
Ankara'da cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Yağışların pazar günü akşam saatlerinden sonra başlaması, pazartesi günü ise gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Başkentte en yüksek sıcaklıkların 20-22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazartesi ve salı günlerinden itibaren sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş öngörülüyor.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul'da cuma günü yağış beklenmezken cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 22-23 derece bandında seyretmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemle birlikte pazar gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de yağış pazar günü etkili olacak
İzmir'de cuma ve cumartesi günü yağış beklenmiyor. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sistemin pazar gününden sonra Kıyı Ege'de etkisini kaybetmesi beklenirken kıyı kesimleri dışında pazartesi ve salı günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağış öngörülüyor.
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