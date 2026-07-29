Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın itiraf mektubuna ulaştı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın itiraf mektubuna ulaştı
Gülistan Doku dosyasının kilit şüphelilerinden Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektup ortaya çıktı. Altaş'ın itiraflarına göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu, cinayeti işlediğini ve babasının yardımıyla cesedi gömdüklerini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKŞAM, Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş'ın peşini bırakmıyor. Olaydan 6 yıl sonra dosya 'kayıp' vakasından 'cinayet' soruşturmasına dönüştü. Bunun üzerine delilleri kararttığı belirlenerek tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olan Umut Altaş, ABD'de tutuklandı. Washington Temsilcimiz Yavuz Atalay, izini bularak tutuklanmasını sağladığı Altaş'ı cezaevinde ziyaret etti; olayı aydınlatacak kritik bilgilere ulaştı. Atalay, izlenimlerini şu şekilde kaleme aldı;
5 AYRI GÜVENLİK NOKTASI
Umut Altaş... Son olarak, Mayıs 2026 tarihinde AKŞAM'a röportaj vermiş; röportajın ardından New York'ta yakalanarak gözaltına alınmış ve birkaç gün süren işlemlerin ardından şu an bulunduğu Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley ICE Gözaltı İşlem Merkezi'ne gönderilmişti. Altaş, o tarihten beri bu merkezde tutuluyor...
Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan ve ABD'li yetkililer tarafından Türkiye'ye iade edilmesi yönünde talepte bulunulan Umut Altaş'ı mahkemeden önce, hapishanede ziyaret ettim. Sabah saat 10.15'te merkeze giriş yaptım. İlk güvenlik noktasından geçip bekleme salonuna varmış oldum. Yaklaşık 10 dakika sonra bir kadın gardiyan geldi. Mahkûmlar ile aramda sadece tel örgülerin olduğu alandan beni yürüterek ve yaklaşık 4 güvenlik noktası geçerek başka bir binaya götürdü. Getirildiğim alan, Umut ile buluşacağım alandı...
Bulunduğum alanda; içerisinde içecekler, yiyecekler ve atıştırmalıklar olan otomatlar vardı...
TEK KİŞİLİK HÜCREDE
Bir sandalyeye oturdum. Karşımda plastik bir engel vardı ancak etrafından dolaşmak istesem, Umut'a fiziki olarak erişmem mümkündü. Tek kişilik hücrede bulunan Umut'a geldiğim haber verildi. Buna rağmen Umut gelmedi. Salonda benimle birlikte gözetim ve kontrol amacıyla bulunan, bana eşlik eden kadın gardiyan birkaç kez daha arayıp Umut'a haber verilmesini istedi... Sonunda, erkek bir gardiyan eşliğinde Umut salona getirildi. Ben, önümde plastik bir önleyici; karşımda Umut ve onun da arkasında kadın gardiyan...
BAKIMSIZ VE ZAYIFLAMIŞ
Umut'un başında takke vardı. Siyahilerin kendisine verdiğini, ibadet için taktığını söyledi. Tırnakları, saçları ve sakalları çok uzundu. New York'taki röportajımızdaki hâlinden çok daha fazla zayıflamıştı. Salona tişört ile geldi. Altında eşofman vardı. İki kolu da şiddetli bir şekilde titriyordu. Bir şeyler yemek istedi. İstediği şeyi söylediğinde gardiyan ücret karşılığı otomattan alıp Umut'a verdi. Oturup konuşmaya başladık...
ANNE-BABASINI SORDU
İlk olarak annesini ve babasını 'hâlâ içerideler mi' diye sordu. "Evet" dedim. "Neden hâlâ içerideler, onların ne suçu var?" dedi. Yeni hatırladığı bir şeyler olup olmadığını sordum. "Bir şeyler hatırladım gibi" dedi. Umut ziyaret öncesinde de beni telefonla arıyordu... Son telefon görüşmemizde bana, "Bana internetten biraz araştırma yapar mısın; olay nasıl oldu? Belki bir şeyler hatırlarım" demişti. Ben de bir sonraki aramasında kendisine olaylara ilişkin yer ve zaman bilgisi verdim.
DOSYAYI POSTALAYACAK
Ziyaretimde elinde bir dosya ile geldi. Bu dosyada hatırladıklarını içeren bir mektup vardı. Fiziki olarak bu mektubu ziyaretçiye teslim etmesi yasaktı. Umut, bu mektubu postalayacağını söyledi.
Hapishanede ilk güvenlik noktasına varışımdan Umut ile buluştuğum noktaya varıncaya kadar saat 11.00 olmuştu. Kendisi ile saat 14.00'e kadar görüştüm. Türkiye'ye kendi isteği ile gitmek isteyip istemediğini konuştuk. Kesin bir karar vermiş gibi durmuyordu. Şimdi, "İçeride 3 saat boyunca ne konuştunuz?" diye soracaksınız. İlk kez AKŞAM'da okuyacağınız mektubun içeriği ile hemen hemen aynı şeyleri konuştuk...
ARAÇTA KAN KOKUSU VARDI
Tunceli Başsavcılığı'na yazdığı mektupta Gülistan Doku cinayetinin öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Altaş, "Türkay Sonel'in bagajından ceset-kan kokusu geliyordu" ifadesini kullandı.
Altaş, Gülistan'ın kaybolmadan bir gün öncesinden itibaren yaşananları mektubun tek tek şöyle anlattı: "4 Ocak 2020'de 23.00'da Türkay beni YURTKUR'un önüne götürdü. 'Niye buradayız?' dedim. 'Bekliyoruz işte' diye cevapladı. Sonra, simasını göremediğim bir kız, korkarak apar topar içeri girdi. O içeri girdikten sonra da Türkay ile hızlıca oradan ayrıldık. 5 Ocak'ta 12.00 gibi Hanımeli kafeye, 13.00 gibi Valilik Konağı'na gittik. Garaja çekti arabayı. Polis telsizi açıktı... Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfretti ve bir yere doğru gitmeye başladık. Sonra beni indirdi, 15-20 dakika sonra gelmeyince Türkay'ı aradım. Cevap vermedi. Yanıma hızlıca geldi 'Bin, bin, bin arabaya!' dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. (Umut Altaş, AKŞAM Temsilcisi Yavuz Atalay'a bu olayı yüz yüze anlattığında, "Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset, kan kokusu gibi. Bagajdan geliyor olması lazımdı..." ifadelerini kullandı.)
TABANCAYI BANA TUTTURDU
Altaş mektubuna aynı akşam Türkay Sonel'in aracıyla kendisini yeniden aldığını belirterek şöyle devam etti: "Telefonumdan koruma Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj, 'Hallettin mi?' idi... Ertesi gün Türkay beni yine arabayla aldı. Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana, 'Silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın?' dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana, 'Neden temizliyorsun?' dedi, ben de 'Tabii ki sileceğim' dedim."
'DAYANAMADIM SIKTIM' DEDİ
Altaş mektubunda yaşananlardan bir süre sonra M. Türkay Sonel'in kendisine cinayeti itiraf ettiğini şu sözlerle anlattı: "Türkay'ların evinde otururken 'Kanka birini öldürdüm, haberin olsun' dedi. 'Ne diyorsun oğlum, saçmalama kimi öldürdün, neden öldürdün' diye sordum. 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktı' dedi. 'Baban ne yaptı?' dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi. 'Ceset nerede? dedim. 'Gömdük kanka' dedi. Nereye diye sordum 'Bilmiyorum' dedi."
Umut Altaş mektubunu "Türk adaletine bugüne kadar sığınmadığım için affınızı diliyorum" sözleriyle bitirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın itiraf mektubuna ulaştı
Gülistan Doku dosyasının kilit şüphelilerinden Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektup ortaya çıktı. Altaş'ın itiraflarına göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu, cinayeti işlediğini ve babasının yardımıyla cesedi gömdüklerini söyledi.
AKŞAM, Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasının kilit ismi Umut Altaş'ın peşini bırakmıyor. Olaydan 6 yıl sonra dosya 'kayıp' vakasından 'cinayet' soruşturmasına dönüştü. Bunun üzerine delilleri kararttığı belirlenerek tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olan Umut Altaş, ABD'de tutuklandı. Washington Temsilcimiz Yavuz Atalay, izini bularak tutuklanmasını sağladığı Altaş'ı cezaevinde ziyaret etti; olayı aydınlatacak kritik bilgilere ulaştı. Atalay, izlenimlerini şu şekilde kaleme aldı;
5 AYRI GÜVENLİK NOKTASI
Umut Altaş... Son olarak, Mayıs 2026 tarihinde AKŞAM'a röportaj vermiş; röportajın ardından New York'ta yakalanarak gözaltına alınmış ve birkaç gün süren işlemlerin ardından şu an bulunduğu Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley ICE Gözaltı İşlem Merkezi'ne gönderilmişti. Altaş, o tarihten beri bu merkezde tutuluyor...
Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan ve ABD'li yetkililer tarafından Türkiye'ye iade edilmesi yönünde talepte bulunulan Umut Altaş'ı mahkemeden önce, hapishanede ziyaret ettim. Sabah saat 10.15'te merkeze giriş yaptım. İlk güvenlik noktasından geçip bekleme salonuna varmış oldum. Yaklaşık 10 dakika sonra bir kadın gardiyan geldi. Mahkûmlar ile aramda sadece tel örgülerin olduğu alandan beni yürüterek ve yaklaşık 4 güvenlik noktası geçerek başka bir binaya götürdü. Getirildiğim alan, Umut ile buluşacağım alandı...
Bulunduğum alanda; içerisinde içecekler, yiyecekler ve atıştırmalıklar olan otomatlar vardı...
TEK KİŞİLİK HÜCREDE
Bir sandalyeye oturdum. Karşımda plastik bir engel vardı ancak etrafından dolaşmak istesem, Umut'a fiziki olarak erişmem mümkündü. Tek kişilik hücrede bulunan Umut'a geldiğim haber verildi. Buna rağmen Umut gelmedi. Salonda benimle birlikte gözetim ve kontrol amacıyla bulunan, bana eşlik eden kadın gardiyan birkaç kez daha arayıp Umut'a haber verilmesini istedi... Sonunda, erkek bir gardiyan eşliğinde Umut salona getirildi. Ben, önümde plastik bir önleyici; karşımda Umut ve onun da arkasında kadın gardiyan...
BAKIMSIZ VE ZAYIFLAMIŞ
Umut'un başında takke vardı. Siyahilerin kendisine verdiğini, ibadet için taktığını söyledi. Tırnakları, saçları ve sakalları çok uzundu. New York'taki röportajımızdaki hâlinden çok daha fazla zayıflamıştı. Salona tişört ile geldi. Altında eşofman vardı. İki kolu da şiddetli bir şekilde titriyordu. Bir şeyler yemek istedi. İstediği şeyi söylediğinde gardiyan ücret karşılığı otomattan alıp Umut'a verdi. Oturup konuşmaya başladık...
ANNE-BABASINI SORDU
İlk olarak annesini ve babasını 'hâlâ içerideler mi' diye sordu. "Evet" dedim. "Neden hâlâ içerideler, onların ne suçu var?" dedi. Yeni hatırladığı bir şeyler olup olmadığını sordum. "Bir şeyler hatırladım gibi" dedi. Umut ziyaret öncesinde de beni telefonla arıyordu... Son telefon görüşmemizde bana, "Bana internetten biraz araştırma yapar mısın; olay nasıl oldu? Belki bir şeyler hatırlarım" demişti. Ben de bir sonraki aramasında kendisine olaylara ilişkin yer ve zaman bilgisi verdim.
DOSYAYI POSTALAYACAK
Ziyaretimde elinde bir dosya ile geldi. Bu dosyada hatırladıklarını içeren bir mektup vardı. Fiziki olarak bu mektubu ziyaretçiye teslim etmesi yasaktı. Umut, bu mektubu postalayacağını söyledi.
Hapishanede ilk güvenlik noktasına varışımdan Umut ile buluştuğum noktaya varıncaya kadar saat 11.00 olmuştu. Kendisi ile saat 14.00'e kadar görüştüm. Türkiye'ye kendi isteği ile gitmek isteyip istemediğini konuştuk. Kesin bir karar vermiş gibi durmuyordu. Şimdi, "İçeride 3 saat boyunca ne konuştunuz?" diye soracaksınız. İlk kez AKŞAM'da okuyacağınız mektubun içeriği ile hemen hemen aynı şeyleri konuştuk...
ARAÇTA KAN KOKUSU VARDI
Tunceli Başsavcılığı'na yazdığı mektupta Gülistan Doku cinayetinin öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Altaş, "Türkay Sonel'in bagajından ceset-kan kokusu geliyordu" ifadesini kullandı.
Altaş, Gülistan'ın kaybolmadan bir gün öncesinden itibaren yaşananları mektubun tek tek şöyle anlattı: "4 Ocak 2020'de 23.00'da Türkay beni YURTKUR'un önüne götürdü. 'Niye buradayız?' dedim. 'Bekliyoruz işte' diye cevapladı. Sonra, simasını göremediğim bir kız, korkarak apar topar içeri girdi. O içeri girdikten sonra da Türkay ile hızlıca oradan ayrıldık. 5 Ocak'ta 12.00 gibi Hanımeli kafeye, 13.00 gibi Valilik Konağı'na gittik. Garaja çekti arabayı. Polis telsizi açıktı... Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfretti ve bir yere doğru gitmeye başladık. Sonra beni indirdi, 15-20 dakika sonra gelmeyince Türkay'ı aradım. Cevap vermedi. Yanıma hızlıca geldi 'Bin, bin, bin arabaya!' dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. (Umut Altaş, AKŞAM Temsilcisi Yavuz Atalay'a bu olayı yüz yüze anlattığında, "Arabaya bindiğimde tuhaf bir koku vardı. Ceset, kan kokusu gibi. Bagajdan geliyor olması lazımdı..." ifadelerini kullandı.)
TABANCAYI BANA TUTTURDU
Altaş mektubuna aynı akşam Türkay Sonel'in aracıyla kendisini yeniden aldığını belirterek şöyle devam etti: "Telefonumdan koruma Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj, 'Hallettin mi?' idi... Ertesi gün Türkay beni yine arabayla aldı. Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana, 'Silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın?' dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana, 'Neden temizliyorsun?' dedi, ben de 'Tabii ki sileceğim' dedim."
'DAYANAMADIM SIKTIM' DEDİ
Altaş mektubunda yaşananlardan bir süre sonra M. Türkay Sonel'in kendisine cinayeti itiraf ettiğini şu sözlerle anlattı: "Türkay'ların evinde otururken 'Kanka birini öldürdüm, haberin olsun' dedi. 'Ne diyorsun oğlum, saçmalama kimi öldürdün, neden öldürdün' diye sordum. 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktı' dedi. 'Baban ne yaptı?' dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi. 'Ceset nerede? dedim. 'Gömdük kanka' dedi. Nereye diye sordum 'Bilmiyorum' dedi."
Umut Altaş mektubunu "Türk adaletine bugüne kadar sığınmadığım için affınızı diliyorum" sözleriyle bitirdi.
Çok Okunanlar