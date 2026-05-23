Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: firari şüpheli ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku dosyasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı ve Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 15:05
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye gündeminde uzun süredir yer tutan Gülistan Doku dosyasında çok kritik bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Çiftçi, hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın, uluslararası güvenlik birimleriyle yürütülen ortak operasyon neticesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gözaltına alındığını ve iade sürecinin derhal başlatıldığını açıkladı.
FBI ve INTERPOL ile ortak operasyon
Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın yakalanması için INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle eş zamanlı bir koordinasyon yürütüldü. Dijital iz sürme, sosyal medya analizleri, baz çalışmaları ve açık kaynak araştırmaları neticesinde şüphelinin New York bölgesinde olduğu tespit edildi ve hareket alanı daraltılarak gözaltına alınması sağlandı. Şüphelinin medyaya verdiği röportajlar ve tespit edilen görüntülerinin de anlık olarak ABD makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.
"Devletimizin nefesi enselerinde olacak"
Suç ve suçluyla mücadelede küresel kapasiteye ulaşıldığını vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu gelişme, yalnızca bir operasyonel başarı değil; aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın gelişmiş teknik imkânları sayesinde artık hiçbir suçlu, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacaktır. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir."
5 ayda 329 firari iade edildi
Bakan Çiftçi, yürütülen kararlı kararlılık neticesinde yalnızca 1 Ocak – 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını dikkat çekerek, dünyada hiçbir yerin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını ifade etti.
"Hiçbir annenin gözyaşı zamanın içinde kaybolmayacaktır"
Gülistan Doku'nun ailesine ve adaleti bekleyen kamuoyuna seslenen Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Başta Gülistan Doku’nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşının hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyecektir."
Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttüğümüz kararlı mücadele, bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaşmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin…
