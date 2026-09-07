Gökçek ailesi soruşturmasında iki isim için karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol kararı verildi. Sulh ceza hakimliği, iki şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında yapılacak sonraki işlemler ve dosyanın seyri takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 20:57
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 21:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. İki ismin savcılıktaki ifade işlemleri yaklaşık 5 saat sürdü.
Savcılık, ifade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'i yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik adli kontrol kararı verdi
Sulh ceza hakimliği, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. İki şüpheli bu tedbir kapsamında serbest bırakıldı.
Soruşturma, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyadaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Melih Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in de daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını açıklamıştı.
Melih Gökçek, adliyedeki işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın tamamlanmasını beklediğini belirterek, şahsı adına herhangi bir endişesi bulunmadığını söyledi.
Gökçek ayrıca geçmişte hakkında yürütülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak bunların önemli bölümünün lehine sonuçlandığını savundu.
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Gökçek ailesi soruşturmasında iki isim için karar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol kararı verildi. Sulh ceza hakimliği, iki şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında yapılacak sonraki işlemler ve dosyanın seyri takip edilecek.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. İki ismin savcılıktaki ifade işlemleri yaklaşık 5 saat sürdü.
Savcılık, ifade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'i yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik adli kontrol kararı verdi
Sulh ceza hakimliği, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. İki şüpheli bu tedbir kapsamında serbest bırakıldı.
Soruşturma, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosyadaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Melih Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in de daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını açıklamıştı.
Melih Gökçek, adliyedeki işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın tamamlanmasını beklediğini belirterek, şahsı adına herhangi bir endişesi bulunmadığını söyledi.
Gökçek ayrıca geçmişte hakkında yürütülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak bunların önemli bölümünün lehine sonuçlandığını savundu.
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