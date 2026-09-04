Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos 2026’da alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisinin ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri sürüyor. Bakan Erhan Arıklı’nın ardından üç üst düzey yetkilinin daha görevine son verilirken, 12 kişinin yaşamını yitirdiği faciada kayıp 16 kişiye yönelik arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:19
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 21:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yayımlanan kararnamelere göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.
Görevden alma kararlarının 4 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. Böylece gemi faciasının ardından bakanlık bünyesindeki görev değişikliklerine üç isim daha eklendi.
Erhan Arıklı 2 Eylül’de görevden alınmıştı
Başbakan Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın görev değişikliği 2 Eylül 2026’da gerçekleşmişti.
Arıklı’nın ardından Müsteşar Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları hakkında da görevden alma kararı yayımlandı.
Can kaybı 12’ye yükseldi
Girne açıklarında 30 Ağustos 2026’da alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Kayıp olduğu belirtilen 16 kişinin bulunması için bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.
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Girne faciası sonrası bakanlıkta üç görevden alma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos 2026’da alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisinin ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri sürüyor. Bakan Erhan Arıklı’nın ardından üç üst düzey yetkilinin daha görevine son verilirken, 12 kişinin yaşamını yitirdiği faciada kayıp 16 kişiye yönelik arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler takip ediliyor.
Yayımlanan kararnamelere göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.
Görevden alma kararlarının 4 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. Böylece gemi faciasının ardından bakanlık bünyesindeki görev değişikliklerine üç isim daha eklendi.
Erhan Arıklı 2 Eylül’de görevden alınmıştı
Başbakan Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın görev değişikliği 2 Eylül 2026’da gerçekleşmişti.
Arıklı’nın ardından Müsteşar Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları hakkında da görevden alma kararı yayımlandı.
Can kaybı 12’ye yükseldi
Girne açıklarında 30 Ağustos 2026’da alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Kayıp olduğu belirtilen 16 kişinin bulunması için bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.
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