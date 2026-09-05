Gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildi
Gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.
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Gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.
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