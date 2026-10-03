Futbolda şok deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 isim tutuklandı
Futbolda şok deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 isim tutuklandı
Türk futbolunu sarsan 'Hakemler dosyası' soruşturmasında karar çıktı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 isim tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 10:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "Hakemler dosyası" soruşturmasında yargı safhasından son dakika kararı geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlikçe yapılan sorgulama sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fişleme, tehdit ve sınavda sahtecilik iddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve HTS kayıtları, bilirkişi raporları ile ses kayıtlarında şok ayrıntılar tespit edildi. Hakemlerin kişisel çevrelerine göre fişlendiği, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, Riva'daki hakemlik sınavında evrak değiştirildiği ve bazı hakemlerin tehdit edildiği ileri sürüldü.
Şüpheliler ve yargı kararları
Hakimlik kararıyla tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan isimler şu şekilde listede yer aldı:
Tutuklanan isimler:
Ferhat Gündoğdu: Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı
Ferdi Karadoruk: TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı
Yunus Yıldırım: TFF MHK Eski Üyesi
Alican Sağlar: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu
Emre Kosif: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar:
Ahmet Şahin: TFF MHK Eski Başkan Vekili (Yurt dışı çıkış yasağı konuldu)
Sebahattin Şahin: MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu (Yurt dışı çıkış yasağı konuldu)
Genişletilerek sürdürülen soruşturmada adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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Futbolda şok deprem: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 isim tutuklandı
Türk futbolunu sarsan 'Hakemler dosyası' soruşturmasında karar çıktı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 isim tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest.
Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "Hakemler dosyası" soruşturmasında yargı safhasından son dakika kararı geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlikçe yapılan sorgulama sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fişleme, tehdit ve sınavda sahtecilik iddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve HTS kayıtları, bilirkişi raporları ile ses kayıtlarında şok ayrıntılar tespit edildi. Hakemlerin kişisel çevrelerine göre fişlendiği, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, Riva'daki hakemlik sınavında evrak değiştirildiği ve bazı hakemlerin tehdit edildiği ileri sürüldü.
Şüpheliler ve yargı kararları
Hakimlik kararıyla tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan isimler şu şekilde listede yer aldı:
Tutuklanan isimler:
Ferhat Gündoğdu: Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı
Ferdi Karadoruk: TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı
Yunus Yıldırım: TFF MHK Eski Üyesi
Alican Sağlar: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu
Emre Kosif: TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar:
Ahmet Şahin: TFF MHK Eski Başkan Vekili (Yurt dışı çıkış yasağı konuldu)
Sebahattin Şahin: MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu (Yurt dışı çıkış yasağı konuldu)
Genişletilerek sürdürülen soruşturmada adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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