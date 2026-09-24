Fon vurgununda Muhammed Yarız'dan devir oyunu!

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde farklı kişilere devredildiği ve bu işlemler karşılığında hesabına yalnızca 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 14:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks aracın soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredildiği tespit edildi. Toplam piyasa değeri 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçların devirleriyle bağlantılı olarak Yarız’ın hesabına yalnızca 26 bin 280 lira gönderildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcılığa sunulan MASAK raporu, Muhammed Yarız adına kayıtlı lüks araçların devir işlemlerine ilişkin dikkat çekici tespitler içerdi.
Rapora göre Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 araç, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişinin üzerine devredildi.
Araçların açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri üzerinden yapılan değerlendirmede toplam değerlerinin yaklaşık 200-220 milyon lira seviyesinde olduğu belirlendi.
5 lüks aracın toplam değeri 200 milyon lirayı aşıyor
MASAK raporunda yer alan değerlendirmeye göre 2023 model Audi Q8’in piyasa değerinin yaklaşık 10-11,5 milyon lira, 2023 model McLaren 750S Coupe’un 46-50 milyon lira, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach’ın 31-35 milyon lira, 2025 model Bentley Continental GT Speed’in 53-58 milyon lira ve 2023 model Rolls-Royce Cullinan’ın ise 55-65 milyon lira aralığında olduğu belirtildi.
Böylece Yarız adına kayıtlı olduğu belirlenen 5 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Araçların soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredilmesi ise incelemeye alındı.
Devir işlemlerinde dikkat çeken ödeme tutarı
Araçların devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda, Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla bazı ödemeler yapıldığı tespit edildi.
Buna göre Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 lira ve 5 bin 756 lira olmak üzere iki ayrı ödeme gerçekleştirildi. Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 lira gönderildiği belirlendi.
Söz konusu ödemelerin toplamının 26 bin 280 lira olduğu tespit edildi.
MASAK raporunda, araçların özellikleri ve piyasa değerleri dikkate alındığında gerçek satış bedellerinin ödendiğini gösteren bir tahsilatın tespit edilemediği belirtildi.
Raporda yer alan değerlendirmede, bu tespitler doğrultusunda araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.
Bu tespitlerin ardından söz konusu araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Araçlarda teknik inceleme yapılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması istendi.
Yapılacak incelemelerde araçların şase ve motor numaralarında herhangi bir değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığı araştırılacak. Ayrıca araçların kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı ve sahtecilik yapılıp yapılmadığı da incelenecek.
4 lüks araç yakalandı, Audi Q8 aranıyor
Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 araç yakalanarak muhafaza altına alındı.
H.K. adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, B.B. adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İ.H.R. adına tescilli Bentley Continental GT Speed ekipler tarafından bulundu.
Muhafaza altına alınan 4 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 185-208 milyon lira aralığında olduğu değerlendirildi.
H.D. adına tescilli ve yaklaşık 10-11,5 milyon lira piyasa değerine sahip Audi Q8’in yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında lüks araçların devir işlemleri, banka hareketleri, mal varlığı bağlantıları ve teknik özelliklerine ilişkin incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon vurgununda Muhammed Yarız'dan devir oyunu!
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde farklı kişilere devredildiği ve bu işlemler karşılığında hesabına yalnızca 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks aracın soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredildiği tespit edildi. Toplam piyasa değeri 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçların devirleriyle bağlantılı olarak Yarız’ın hesabına yalnızca 26 bin 280 lira gönderildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcılığa sunulan MASAK raporu, Muhammed Yarız adına kayıtlı lüks araçların devir işlemlerine ilişkin dikkat çekici tespitler içerdi.
Rapora göre Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 araç, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişinin üzerine devredildi.
Araçların açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri üzerinden yapılan değerlendirmede toplam değerlerinin yaklaşık 200-220 milyon lira seviyesinde olduğu belirlendi.
5 lüks aracın toplam değeri 200 milyon lirayı aşıyor
MASAK raporunda yer alan değerlendirmeye göre 2023 model Audi Q8’in piyasa değerinin yaklaşık 10-11,5 milyon lira, 2023 model McLaren 750S Coupe’un 46-50 milyon lira, 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach’ın 31-35 milyon lira, 2025 model Bentley Continental GT Speed’in 53-58 milyon lira ve 2023 model Rolls-Royce Cullinan’ın ise 55-65 milyon lira aralığında olduğu belirtildi.
Böylece Yarız adına kayıtlı olduğu belirlenen 5 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Araçların soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredilmesi ise incelemeye alındı.
Devir işlemlerinde dikkat çeken ödeme tutarı
Araçların devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda, Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla bazı ödemeler yapıldığı tespit edildi.
Buna göre Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 lira ve 5 bin 756 lira olmak üzere iki ayrı ödeme gerçekleştirildi. Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 lira gönderildiği belirlendi.
Söz konusu ödemelerin toplamının 26 bin 280 lira olduğu tespit edildi.
MASAK raporunda, araçların özellikleri ve piyasa değerleri dikkate alındığında gerçek satış bedellerinin ödendiğini gösteren bir tahsilatın tespit edilemediği belirtildi.
Raporda yer alan değerlendirmede, bu tespitler doğrultusunda araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi.
Bu tespitlerin ardından söz konusu araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
Araçlarda teknik inceleme yapılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması istendi.
Yapılacak incelemelerde araçların şase ve motor numaralarında herhangi bir değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığı araştırılacak. Ayrıca araçların kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı ve sahtecilik yapılıp yapılmadığı da incelenecek.
4 lüks araç yakalandı, Audi Q8 aranıyor
Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 araç yakalanarak muhafaza altına alındı.
H.K. adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, B.B. adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İ.H.R. adına tescilli Bentley Continental GT Speed ekipler tarafından bulundu.
Muhafaza altına alınan 4 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 185-208 milyon lira aralığında olduğu değerlendirildi.
H.D. adına tescilli ve yaklaşık 10-11,5 milyon lira piyasa değerine sahip Audi Q8’in yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında lüks araçların devir işlemleri, banka hareketleri, mal varlığı bağlantıları ve teknik özelliklerine ilişkin incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.
Çok Okunanlar