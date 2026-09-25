Fon vurgununda 1 milyarlık hafıza kaybı! Olağanüstü değer artışına ilginç savunma
Fon vurgununda 1 milyarlık hafıza kaybı! Olağanüstü değer artışına ilginç savunma
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, şirketlerindeki yüz milyarlarca liralık olağanüstü değer artışlarını 'yatırımcı güveni' ile savunmaya çalıştı. 'Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.' diyen Tezmen, tek seferde gönderilen 1.1 milyar liralık transferi ise hatırlayamadı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 08:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklanan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
FON ALIMINI BİLMİYORMUŞ
Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını belirtti.
Emre Tezmen
'ŞİRKETİN DEĞERİ UCUZ'
Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla kendisini savunmaya çalıştı, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi. Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.
'ELDEN PARA ALMADIM'
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tezmen, "fonlarda toplanan paralar ile şirket hisselerinin fiyatlarının yükseltilmesi için mi kullanıldı" sorusuna "Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını" cevabının verdi. Tezmen, elden para alınarak hisselerin fonlarla yükseltildiği iddialarını da reddetti. Tezmen, vatandaşın mağduriyetinden üzüntü duyduğunu ancak "Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını" savundu.
MİLYONLUK PARA TRANSFERİ
Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen'in, 28 Ağustos 2026'da Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek "Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede? diye sordu. Tezmen işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi. Tezmen'in; Tera Yatırım Bankası'na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding'den 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'den ise 2,77 milyar lira aldığını belirterek bu para trafiğinin nedenini sordu. Tezmen işlemlerin banka sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.
3 ÜST DÜZEY İSİM DAHA CEZAEVİNDE
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturmada adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Abdulkadir Özkan
'FON YÖNETİCİLİĞİM KAĞIT ÜZERİNDEYDİ'
Tera PYŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Alper Öztürk ise savcılık ifadesinde, "Portföy yöneticiliğim sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaretti" dedi. Öztürk, Vişne Madencilik hisselerindeki fon alımına ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi.
Öztürk, işlemi portföy yöneticisinin yaptığını ancak "Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Bu karar hâkim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hâkim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi. Destek Faktoring için de benzer bir değerlendirmede bulundu. Öztürk ayrıca Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve söz konusu işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. Öztürk'ün beyanına göre inceleme sonucunda idari para cezası uygulandı.
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Fon vurgununda 1 milyarlık hafıza kaybı! Olağanüstü değer artışına ilginç savunma
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, şirketlerindeki yüz milyarlarca liralık olağanüstü değer artışlarını 'yatırımcı güveni' ile savunmaya çalıştı. 'Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.' diyen Tezmen, tek seferde gönderilen 1.1 milyar liralık transferi ise hatırlayamadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklanan Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
FON ALIMINI BİLMİYORMUŞ
Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını belirtti.
Emre Tezmen
'ŞİRKETİN DEĞERİ UCUZ'
Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen, yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla kendisini savunmaya çalıştı, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi. Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.
'ELDEN PARA ALMADIM'
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Tezmen, "fonlarda toplanan paralar ile şirket hisselerinin fiyatlarının yükseltilmesi için mi kullanıldı" sorusuna "Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını" cevabının verdi. Tezmen, elden para alınarak hisselerin fonlarla yükseltildiği iddialarını da reddetti. Tezmen, vatandaşın mağduriyetinden üzüntü duyduğunu ancak "Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını" savundu.
MİLYONLUK PARA TRANSFERİ
Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen'in, 28 Ağustos 2026'da Özen Kuzu'ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira gönderdiğini belirterek "Bu para neden gönderildi, karşılığında ne alındı, sözleşmesi ve belgesi nerede? diye sordu. Tezmen işlemin Prive Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi. Tezmen'in; Tera Yatırım Bankası'na 2,8 milyar lira gönderdiğini, Tera Yatırım Holding'den 2 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'den ise 2,77 milyar lira aldığını belirterek bu para trafiğinin nedenini sordu. Tezmen işlemlerin banka sermaye artırımıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.
3 ÜST DÜZEY İSİM DAHA CEZAEVİNDE
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturmada adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Abdulkadir Özkan
'FON YÖNETİCİLİĞİM KAĞIT ÜZERİNDEYDİ'
Tera PYŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Alper Öztürk ise savcılık ifadesinde, "Portföy yöneticiliğim sadece kâğıt üzerinde formaliteden ibaretti" dedi. Öztürk, Vişne Madencilik hisselerindeki fon alımına ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi.
Öztürk, işlemi portföy yöneticisinin yaptığını ancak "Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Bu karar hâkim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hâkim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi. Destek Faktoring için de benzer bir değerlendirmede bulundu. Öztürk ayrıca Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve söz konusu işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. Öztürk'ün beyanına göre inceleme sonucunda idari para cezası uygulandı.
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