Fon soruşturmasında yeni adım: Mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında yeni adım: Mal varlıklarına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, fon sahipleri ile yönetici kademelerinde bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 18:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Açıklamada, 12 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Gözaltında bulunan 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Bakan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
Gürlek, işlemlerin mal kaçırılmasını önlemek ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasını engelleyecek girişimlerin önüne geçmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma İstanbul'da yürütülüyor
Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Sürece Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de destek veriyor.
Gürlek, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve deliller doğrultusunda sorumluluk zincirinin takip edildiğini ifade etti. Açıklamada, suçtan elde edilen kazançların izlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Fon soruşturmasında yeni adım: Mal varlıklarına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, fon sahipleri ile yönetici kademelerinde bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu bildirdi.
Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Açıklamada, 12 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Gözaltında bulunan 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Bakan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
Gürlek, işlemlerin mal kaçırılmasını önlemek ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasını engelleyecek girişimlerin önüne geçmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma İstanbul'da yürütülüyor
Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Sürece Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de destek veriyor.
Gürlek, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve deliller doğrultusunda sorumluluk zincirinin takip edildiğini ifade etti. Açıklamada, suçtan elde edilen kazançların izlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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