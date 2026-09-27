Fon soruşturmasında Tera Portföy’e uzanan yeni adım
Fon soruşturmasında Tera Portföy’e uzanan yeni adım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Özel’e yönelik işlemle birlikte soruşturmadaki adli sürecin bundan sonraki aşamaları takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 09:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Özel gözaltına alındı. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
MASAK’tan mali veriler talep edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül 2026’da gönderdiği müzekkerede, soruşturma kapsamındaki şirketler ve yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Talep kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler yer aldı.
Soruşturmada 45 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Son açıklanan verilere göre 45 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Erdin Özel’in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki adli işlemler devam ediyor.
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Fon soruşturmasında Tera Portföy’e uzanan yeni adım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Özel’e yönelik işlemle birlikte soruşturmadaki adli sürecin bundan sonraki aşamaları takip ediliyor.
Kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Özel gözaltına alındı. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
MASAK’tan mali veriler talep edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül 2026’da gönderdiği müzekkerede, soruşturma kapsamındaki şirketler ve yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Talep kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler yer aldı.
Soruşturmada 45 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Son açıklanan verilere göre 45 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Erdin Özel’in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki adli işlemler devam ediyor.
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