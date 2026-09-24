Fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 8 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Son kararlarla dosyadaki tutuklu şüpheli sayısı 34'e yükselirken, 2 kişi hakkında daha adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği belirtilirken, hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilere ilişkin işlemler devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 22:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 10'u hakkındaki işlemler tamamlandı. Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan şüphelilerin Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan olduğu belirtildi.
Son kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 34'e çıktı.
Adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 5 oldu
Hakimlik, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Daha önce Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
Hakimlik işlemleri devam ediyor
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerle ilgili adli süreç sürüyor. Paylaşılan bilgilere göre 10 şüpheli hakkında karar verilirken, hakimlikte bulunan diğer şüphelilere ilişkin işlemler henüz tamamlanmadı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hakimlik işlemleri devam eden şüpheliler hakkında verilecek kararlar takip edilecek.
3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Erdem Bektaş'ın ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.
Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın ise yurt dışında oldukları tespit edildi.
10 firari şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında firari durumda olduğu belirtilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 8 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Son kararlarla dosyadaki tutuklu şüpheli sayısı 34'e yükselirken, 2 kişi hakkında daha adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiği belirtilirken, hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilere ilişkin işlemler devam ediyor.
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 10'u hakkındaki işlemler tamamlandı. Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan şüphelilerin Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan olduğu belirtildi.
Son kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 34'e çıktı.
Adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 5 oldu
Hakimlik, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Daha önce Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
Hakimlik işlemleri devam ediyor
Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerle ilgili adli süreç sürüyor. Paylaşılan bilgilere göre 10 şüpheli hakkında karar verilirken, hakimlikte bulunan diğer şüphelilere ilişkin işlemler henüz tamamlanmadı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hakimlik işlemleri devam eden şüpheliler hakkında verilecek kararlar takip edilecek.
3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Erdem Bektaş'ın ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.
Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın ise yurt dışında oldukları tespit edildi.
10 firari şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında firari durumda olduğu belirtilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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