İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:11
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 10:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.
Şüpheliler Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan ve Caf'ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.
Şüpheliler Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan ve Caf'ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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