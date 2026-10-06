Fon soruşturması! Bakan Gürlek: 5 kişi para iadesinde bulundu
Fon soruşturması! Bakan Gürlek: 5 kişi para iadesinde bulundu
Fon soruşturması kapsamında son bilgileri paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren olaya el koyduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında gönüllü iade sürecinin başladığını bildiren Gürlek, 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu söyleyerek 'Vatandaşlarımızı kısa sürede fahiş kazananlardan koruyacağız' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 15:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Fon soruşturması kapsamında son bilgileri paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren olaya el koyduğunu bildirdi.
Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* Kısa sürede manipülatif işlemler yapanlar var. Hesaplara kısa sürede büyük para giriş, çıkışları mevcut.
* Gönüllü iade süreci başladı. 5 kişi para iadesinde bulundu. Zararın iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebi.
* Kısa sürede fahiş kazananlardan vatandaşlarımızı koruyacağız. Yatırımcılar bu süreçten etkilenmeyecek.
* Burada haksız kazanç sağlayan ile meşru kazanç sağlayanları ayırmamız lazım.
* Haksız kazanç sağlayanların sonuna kadar üzerine gideceğiz ve iade sürecini tamamlayacağız.
* Ucu kime giderse gitsin bu konuda sonuna kadar gideceğiz.
* Vatandaşlarımız şuna emin olsun, kazanılan fahiş paraların hazineye getirilmesi için çalışıyoruz. Bu süreçten sonra ödemeler başlayacak.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI
* Hakem dosyasında 5 kişi tutuklandı. Sınav sorularının verildiği iddia ediliyor.
* Bahis ve hakemler dosyası ayrı yürütülüyor.
* TFF ile yürüttüğümüz süreç farklı ilerliyor, koordinasyon halindeyiz.
* Burada MASAK raporları çok önemli.
* Bizim asıl amacımız Türk futbolunun temiz kalması.
TERÖRSÜR TÜRKİYE SÜRECİ
* Bu süreçten dönüş yok, artık ok yaydan çıktı.
* Bu süreci provoke etmeye çalışanlara göz açtırmayacağız.
* Terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık güçlerini, potansiyellerini yatırıma, geleceğe aktarması demek.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR
* Bu konularda yeni teknolojileri kullanıyoruz. Suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün ortaya çıkar.
* Vatandaşlarımız bu süreçten çok memnun.
* 20 yıl önce işlenen bir cinayette gözden kaçırılan bir durum varsa şu an tespit ediliyor.
* Şu ana kadar karanlıkta kalmış 56 dosya aydınlandı.
MUHSİN YAZICIOĞLU
* Konu ile ilgili FETÖ izi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturma dosyasında. Elimizde somut deliller var.
KAŞİF KOZANOĞLU ve KURTLAR VADİSİ DİZİSİ
* Cezaevi personelinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
* Fethi kabir yapıldı. Öncelikle Adli Tıp Kurumu'ndan raporu bekliyoruz.
* Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda konu ile ilgili birebir benzerlikler var. Savcılarımız bu benzerlikler ve şüpheler üzerine ifadeleri aldı.
SÜRESİZ NAFAKA KONUSU
* Hakkaniyete ve vicdanlara aykırı bir düzenleme söz konusu şu anda. Yapacağımız yeni düzenlemeler ile daha adaletli bir durum ortaya koymak istiyoruz.
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Fon soruşturması! Bakan Gürlek: 5 kişi para iadesinde bulundu
Fon soruşturması kapsamında son bilgileri paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren olaya el koyduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında gönüllü iade sürecinin başladığını bildiren Gürlek, 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu söyleyerek 'Vatandaşlarımızı kısa sürede fahiş kazananlardan koruyacağız' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Fon soruşturması kapsamında son bilgileri paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren olaya el koyduğunu bildirdi.
Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* Kısa sürede manipülatif işlemler yapanlar var. Hesaplara kısa sürede büyük para giriş, çıkışları mevcut.
* Gönüllü iade süreci başladı. 5 kişi para iadesinde bulundu. Zararın iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebi.
* Kısa sürede fahiş kazananlardan vatandaşlarımızı koruyacağız. Yatırımcılar bu süreçten etkilenmeyecek.
* Burada haksız kazanç sağlayan ile meşru kazanç sağlayanları ayırmamız lazım.
* Haksız kazanç sağlayanların sonuna kadar üzerine gideceğiz ve iade sürecini tamamlayacağız.
* Ucu kime giderse gitsin bu konuda sonuna kadar gideceğiz.
* Vatandaşlarımız şuna emin olsun, kazanılan fahiş paraların hazineye getirilmesi için çalışıyoruz. Bu süreçten sonra ödemeler başlayacak.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI
* Hakem dosyasında 5 kişi tutuklandı. Sınav sorularının verildiği iddia ediliyor.
* Bahis ve hakemler dosyası ayrı yürütülüyor.
* TFF ile yürüttüğümüz süreç farklı ilerliyor, koordinasyon halindeyiz.
* Burada MASAK raporları çok önemli.
* Bizim asıl amacımız Türk futbolunun temiz kalması.
TERÖRSÜR TÜRKİYE SÜRECİ
* Bu süreçten dönüş yok, artık ok yaydan çıktı.
* Bu süreci provoke etmeye çalışanlara göz açtırmayacağız.
* Terörsüz Türkiye demek insanlarımızın artık güçlerini, potansiyellerini yatırıma, geleceğe aktarması demek.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR
* Bu konularda yeni teknolojileri kullanıyoruz. Suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün elbette bir gün ortaya çıkar.
* Vatandaşlarımız bu süreçten çok memnun.
* 20 yıl önce işlenen bir cinayette gözden kaçırılan bir durum varsa şu an tespit ediliyor.
* Şu ana kadar karanlıkta kalmış 56 dosya aydınlandı.
MUHSİN YAZICIOĞLU
* Konu ile ilgili FETÖ izi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturma dosyasında. Elimizde somut deliller var.
KAŞİF KOZANOĞLU ve KURTLAR VADİSİ DİZİSİ
* Cezaevi personelinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
* Fethi kabir yapıldı. Öncelikle Adli Tıp Kurumu'ndan raporu bekliyoruz.
* Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda konu ile ilgili birebir benzerlikler var. Savcılarımız bu benzerlikler ve şüpheler üzerine ifadeleri aldı.
SÜRESİZ NAFAKA KONUSU
* Hakkaniyete ve vicdanlara aykırı bir düzenleme söz konusu şu anda. Yapacağımız yeni düzenlemeler ile daha adaletli bir durum ortaya koymak istiyoruz.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ
* Sokak çetelerinin finans ağlarını çözmeniz lazım. Bunlar, yasa dışı bahis, kripto paraları kullanıyorlar.
* Biz bu konuya odaklandık. 8 bin civarında kişinin bu konuda mal varlıklarına el koyduk.
* Kesinlikle bu örgütleri kaynağında kurutacağız.
EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI
* Soruşturma aşamasında sadece tanık beyanlarına bakılmadı. MASAK kayıtları, HTS kayıtları gibi tüm deliller önünde bulunduruldu.
* Ek iddianame düzenlendi.
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