Fon düzenlemesi yasalaştı!

Yatırım fonlarına ilişkin yeni yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Toplam 455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği belirtilen düzenleme kapsamında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılması öngörülüyor. Mecliste kabul edilen kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte başlayacağı ve başvuru koşulları ise uygulama sürecinde netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 20:39
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 20:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yatırım fonlarına ilişkin ödeme süreçlerini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemenin 455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği bildirildi.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme öngörülüyor
Kabul edildiği bildirilen düzenlemenin öne çıkan başlığı, yatırımcılara yapılacak ödemelerde 1 milyon TL'lik tutar oldu. Açıklanan bilgilere göre düzenleme, toplam 455 bin 578 kişiyi kapsıyor.
Ancak 1 milyon TL'nin her yatırımcı için ayrı bir üst sınır olarak mı uygulanacağı, yoksa farklı hesaplama ölçütlerine mi tabi olacağı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle düzenleme kapsamındaki herkesin aynı tutarda ödeme alacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Ödemelerin hangi varlıklar üzerinden hesaplanacağı, daha önce ödeme alan yatırımcıların durumunun nasıl değerlendirileceği ve olası mahsup işlemleri de kanunun uygulama esaslarıyla netleşecek.
Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor
TBMM'de kabul edilen kanunların yürürlüğe girme süreci, Anayasa'da belirlenen usullere göre yürütülüyor. Kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanına gönderildikten sonra anayasal süreç çerçevesinde değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 89'uncu maddesi uyarınca yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bütçe kanunları hariç olmak üzere, gerekçesiyle birlikte yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor.
Fon düzenlemesinin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlük hükümleri de kesinleşecek. Kanunun tamamının yayım tarihinde mi yoksa farklı tarihlerde mi yürürlüğe gireceği, resmî metindeki hükümlerle belirlenecek.
Ödeme takvimi ve başvuru şartları henüz açıklanmadı
Düzenleme kapsamında yatırımcılara yapılması öngörülen ödemelerin başlangıç tarihi hakkında henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Başvuruların hangi kurum üzerinden alınacağı ve yatırımcıların hangi belgelerle işlem yapacağına ilişkin ayrıntılar da açıklanmadı.
Ödemelerin tek seferde veya aşamalı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda da mevcut bilgilerde bir hüküm bulunmuyor. Bu konuların kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilgili kurumlar tarafından açıklanacak uygulama esaslarıyla belirlenmesi bekleniyor.
Fon tasfiye sürecinde 49,7 milyar TL ödeme açıklanmıştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaştığı verilere göre, yatırım fonlarının tasfiye sürecinde 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirilmişti.
Aynı açıklamada, tasfiye kapsamındaki fon sayısının 131'den 47'ye gerilediği bildirilmişti. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin tasfiye işlemlerinin 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı belirtilmişti.
Yatırımcılar için uygulama ayrıntıları beklenecek
455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği belirtilen düzenlemenin uygulanmasında ödeme koşulları, hak sahipliğinin belirlenmesi ve ödeme takvimi öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından ilgili kamu kurumlarının uygulamaya ilişkin açıklamaları takip edilecek. Özellikle 1 milyon TL'lik tutarın kapsamı, yatırımcı bazında hesaplama yöntemi ve ödeme başlangıç tarihi, düzenlemenin yatırımcılar açısından nasıl uygulanacağını belirleyecek.
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Fon düzenlemesi yasalaştı!
Yatırım fonlarına ilişkin yeni yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Toplam 455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği belirtilen düzenleme kapsamında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılması öngörülüyor. Mecliste kabul edilen kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte başlayacağı ve başvuru koşulları ise uygulama sürecinde netleşecek.
Yatırım fonlarına ilişkin ödeme süreçlerini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenlemenin 455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği bildirildi.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme öngörülüyor
Kabul edildiği bildirilen düzenlemenin öne çıkan başlığı, yatırımcılara yapılacak ödemelerde 1 milyon TL'lik tutar oldu. Açıklanan bilgilere göre düzenleme, toplam 455 bin 578 kişiyi kapsıyor.
Ancak 1 milyon TL'nin her yatırımcı için ayrı bir üst sınır olarak mı uygulanacağı, yoksa farklı hesaplama ölçütlerine mi tabi olacağı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle düzenleme kapsamındaki herkesin aynı tutarda ödeme alacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Ödemelerin hangi varlıklar üzerinden hesaplanacağı, daha önce ödeme alan yatırımcıların durumunun nasıl değerlendirileceği ve olası mahsup işlemleri de kanunun uygulama esaslarıyla netleşecek.
Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor
TBMM'de kabul edilen kanunların yürürlüğe girme süreci, Anayasa'da belirlenen usullere göre yürütülüyor. Kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanına gönderildikten sonra anayasal süreç çerçevesinde değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 89'uncu maddesi uyarınca yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bütçe kanunları hariç olmak üzere, gerekçesiyle birlikte yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor.
Fon düzenlemesinin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlük hükümleri de kesinleşecek. Kanunun tamamının yayım tarihinde mi yoksa farklı tarihlerde mi yürürlüğe gireceği, resmî metindeki hükümlerle belirlenecek.
Ödeme takvimi ve başvuru şartları henüz açıklanmadı
Düzenleme kapsamında yatırımcılara yapılması öngörülen ödemelerin başlangıç tarihi hakkında henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Başvuruların hangi kurum üzerinden alınacağı ve yatırımcıların hangi belgelerle işlem yapacağına ilişkin ayrıntılar da açıklanmadı.
Ödemelerin tek seferde veya aşamalı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda da mevcut bilgilerde bir hüküm bulunmuyor. Bu konuların kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilgili kurumlar tarafından açıklanacak uygulama esaslarıyla belirlenmesi bekleniyor.
Fon tasfiye sürecinde 49,7 milyar TL ödeme açıklanmıştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaştığı verilere göre, yatırım fonlarının tasfiye sürecinde 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirilmişti.
Aynı açıklamada, tasfiye kapsamındaki fon sayısının 131'den 47'ye gerilediği bildirilmişti. Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin tasfiye işlemlerinin 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı belirtilmişti.
Yatırımcılar için uygulama ayrıntıları beklenecek
455 bin 578 kişiyi ilgilendirdiği belirtilen düzenlemenin uygulanmasında ödeme koşulları, hak sahipliğinin belirlenmesi ve ödeme takvimi öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından ilgili kamu kurumlarının uygulamaya ilişkin açıklamaları takip edilecek. Özellikle 1 milyon TL'lik tutarın kapsamı, yatırımcı bazında hesaplama yöntemi ve ödeme başlangıç tarihi, düzenlemenin yatırımcılar açısından nasıl uygulanacağını belirleyecek.
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