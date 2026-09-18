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Fındık piyasasında düğmeye basıldı: İki ilde denetim

Fındık piyasasındaki koşulların ve piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla Giresun ve Ordu'da denetim süreci başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler iki ilde inceleme yapacak. Denetim sürecinde ortaya çıkacak tespitler, sektörün önümüzdeki dönemde yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.

Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 20:16
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 20:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fındık piyasasında düğmeye basıldı: İki ilde denetim

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezleri arasında bulunan Giresun ve Ordu'daki piyasa koşullarının incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. İncelemelerin odağında fındık piyasasının işleyişi yer alacak.

Denetim süreciyle birlikte bölgedeki piyasa koşulları Bakanlık müfettişleri tarafından sahada incelenecek. Böylece fındık ticaretindeki mevcut işleyişe ilişkin tespitler yapılacak.

Fındık piyasasının işleyişi incelenecek

Bakanlığın başlattığı süreç, Giresun ve Ordu'daki fındık piyasasına yönelik incelemeleri kapsıyor. Müfettiş görevlendirilmesinin temel amacı, piyasadaki koşulların ve işleyişin incelenmesi olarak açıklandı.

Denetimlere ilişkin paylaşılan bilgilerde incelemelerin sonuçlarına veya olası işlemlere yönelik ayrıntı verilmedi. Sürece ilişkin yeni açıklamaların Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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