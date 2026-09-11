FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.
Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.
Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Çok Okunanlar