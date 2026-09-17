SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

FETÖ firarisi Malatya'da enselendi

Malatya'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
FETÖ firarisi Malatya'da enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver