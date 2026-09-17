Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
FETÖ firarisi Malatya'da enselendi
Malatya'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çok Okunanlar