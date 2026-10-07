Fenerbahçe Avrupa’da tarih yazdı! Üçüncü kez şampiyon
Fenerbahçe Avrupa’da tarih yazdı! Üçüncü kez şampiyon
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin’i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk basketbolunun iki temsilcisini karşı karşıya getiren final mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi karşısında 8 sayı farkla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip, 2026’daki final zaferiyle FIBA Kadınlar Süper Kupa’daki şampiyonluk sayısını üçe çıkardı.
Finalde kazanan Fenerbahçe
FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, mücadeleyi 79-71 kazanarak finalden galibiyetle ayrıldı. ÇİMSA ÇBK Mersin ise kupayı ikinci sırada tamamladı.
Üçüncü kez kupaya uzandı
Fenerbahçe, ÇİMSA ÇBK Mersin karşısındaki galibiyetinin ardından FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı üçüncü kez müzesine götürdü.
Sarı-lacivertliler böylece Avrupa basketbolundaki kupa koleksiyonuna bir FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu daha ekledi.
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Fenerbahçe Avrupa’da tarih yazdı! Üçüncü kez şampiyon
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin’i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Türk basketbolunun iki temsilcisini karşı karşıya getiren final mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi karşısında 8 sayı farkla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip, 2026’daki final zaferiyle FIBA Kadınlar Süper Kupa’daki şampiyonluk sayısını üçe çıkardı.
Finalde kazanan Fenerbahçe
FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, mücadeleyi 79-71 kazanarak finalden galibiyetle ayrıldı. ÇİMSA ÇBK Mersin ise kupayı ikinci sırada tamamladı.
Üçüncü kez kupaya uzandı
Fenerbahçe, ÇİMSA ÇBK Mersin karşısındaki galibiyetinin ardından FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı üçüncü kez müzesine götürdü.
Sarı-lacivertliler böylece Avrupa basketbolundaki kupa koleksiyonuna bir FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu daha ekledi.
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