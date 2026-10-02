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Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Eyüpsultan Belediyesi yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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