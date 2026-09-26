Evden para ve ziynet eşyası çaldı, 260 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Evden para ve ziynet eşyası çaldı, 260 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüphelinin 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 10:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 21 Eylül'de Gölbaşı'nda meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği, kapısı kilitlenmemiş bir eve girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
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Evden para ve ziynet eşyası çaldı, 260 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüphelinin 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 21 Eylül'de Gölbaşı'nda meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği, kapısı kilitlenmemiş bir eve girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
Olayın ardından parkta üzerini değiştiren şüphelinin taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı saptandı.
Ekiplerin çalışması sonucunda otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
152 suç kaydı olduğu öğrenildi
Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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