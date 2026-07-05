Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tapuda banka hesapları da inceleniyor
Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tapuda banka hesapları da inceleniyor
Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, tapu harcı gelirlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile yürüttüğü denetimler, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedellerinin daha yakından incelenmesini sağlıyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılın ilk altı ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 268 bin 950 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon 414 bin 382 olmuştu. Böylece satış adedi yıllık bazda yaklaşık yüzde 10,3 geriledi.
MEVA sistemi 81 ilde uygulanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan MEVA, Mayıs 2025 itibarıyla 81 ilde tam kapasiteyle kullanılmaya başlandı. Sistem, tapuda beyan edilen satış bedellerini bölgedeki emsal satışlar, piyasa verileri ve dijital işlem kayıtlarıyla karşılaştırarak düşük bedel beyanı şüphesi taşıyan işlemleri otomatik olarak riskli işlem olarak işaretliyor.
Web Tapu üzerinden gerçekleştirilen işlemler de sistem tarafından anlık olarak analiz edilirken, denetimler ihbar beklenmeden yapay zekâ destekli risk analizleriyle yürütülüyor. Böylece kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.
Tapu harcı gelirleri yüzde 75 arttı
Tapu harcı gelirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılının ilk altı ayında 62 milyar 372 milyon 706 bin 289 TL olan tapu harcı gelirinin, 2026 yılının aynı döneminde yaklaşık 109 milyar TL seviyesine yükseldiğini belirtti.
Özelmacıklı, satış adedinin yaklaşık yüzde 10 gerilemesine rağmen tapu harcı gelirlerinde yaklaşık yüzde 75 artış yaşandığını ifade ederek, işlem başına beyan edilen değerlerde önemli yükseliş görüldüğünü söyledi. Son dönemde emlak vergisi matrahlarında yaşanan artışların da bu tablo üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.
Banka hesapları da çapraz kontrol ediliyor
Denetimler yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmıyor. Tapuda beyan edilen satış bedelleri banka transferleriyle karşılaştırılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro verileri ortak analiz ediliyor.
Şüpheli işlem tespit edilmesi halinde alıcı ve satıcı izaha davet ediliyor. Gerekli görülmesi durumunda geriye dönük inceleme başlatılırken, eksik ödenen tapu harçları ve vergiler gecikme faiziyle tahsil ediliyor. Saha denetimleri ve vatandaş ihbarları da denetim sürecini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
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Ev alacak ve satacaklar dikkat! Tapuda banka hesapları da inceleniyor
Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, tapu harcı gelirlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile yürüttüğü denetimler, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedellerinin daha yakından incelenmesini sağlıyor.
Yılın ilk altı ayında konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 268 bin 950 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon 414 bin 382 olmuştu. Böylece satış adedi yıllık bazda yaklaşık yüzde 10,3 geriledi.
MEVA sistemi 81 ilde uygulanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan MEVA, Mayıs 2025 itibarıyla 81 ilde tam kapasiteyle kullanılmaya başlandı. Sistem, tapuda beyan edilen satış bedellerini bölgedeki emsal satışlar, piyasa verileri ve dijital işlem kayıtlarıyla karşılaştırarak düşük bedel beyanı şüphesi taşıyan işlemleri otomatik olarak riskli işlem olarak işaretliyor.
Web Tapu üzerinden gerçekleştirilen işlemler de sistem tarafından anlık olarak analiz edilirken, denetimler ihbar beklenmeden yapay zekâ destekli risk analizleriyle yürütülüyor. Böylece kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.
Tapu harcı gelirleri yüzde 75 arttı
Tapu harcı gelirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılının ilk altı ayında 62 milyar 372 milyon 706 bin 289 TL olan tapu harcı gelirinin, 2026 yılının aynı döneminde yaklaşık 109 milyar TL seviyesine yükseldiğini belirtti.
Özelmacıklı, satış adedinin yaklaşık yüzde 10 gerilemesine rağmen tapu harcı gelirlerinde yaklaşık yüzde 75 artış yaşandığını ifade ederek, işlem başına beyan edilen değerlerde önemli yükseliş görüldüğünü söyledi. Son dönemde emlak vergisi matrahlarında yaşanan artışların da bu tablo üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.
Banka hesapları da çapraz kontrol ediliyor
Denetimler yalnızca tapu kayıtlarıyla sınırlı kalmıyor. Tapuda beyan edilen satış bedelleri banka transferleriyle karşılaştırılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro verileri ortak analiz ediliyor.
Şüpheli işlem tespit edilmesi halinde alıcı ve satıcı izaha davet ediliyor. Gerekli görülmesi durumunda geriye dönük inceleme başlatılırken, eksik ödenen tapu harçları ve vergiler gecikme faiziyle tahsil ediliyor. Saha denetimleri ve vatandaş ihbarları da denetim sürecini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
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