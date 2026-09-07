SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 gözaltı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 gözaltı

Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:05
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 09:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 gözaltı

Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver