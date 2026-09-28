Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verdi
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Siyasal veya Askeri Casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında üç eski MASAK Başkanı ifade verdi. Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifade işlemlerinin ardından ayrılırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı. Soruşturmada MASAK bünyesinde kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) ilişkin teknik incelemeler de sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında MASAK bünyesinde kullanılan EMİS’e yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliği incelendi.
İncelemelerde, 2012-2018 döneminde MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketlere ilişkin bulgulara ulaşıldı.
EMİS yazılımının 2012’den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkilerinin bulunduğu belirlendi.
Erdoğan ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar incelendi
Soruşturmadaki tespitlere göre şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğine ilişkin bulgular elde edildi. Bu kişilerin önemli bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktığı belirlendi.
EMİS üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı tespit edildi.
Bazı sistem kayıtları ile veri alanlarına sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.
Soruşturmada üç şüpheli tutuklandı
22 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara’yı da kapsayan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp’in de aralarında bulunduğu altı şüpheli gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz hakkında tutuklama talep edildi. İki şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.
Hakimlik işlemlerinin ardından İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. Üç şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Üç eski MASAK Başkanı ifade verdi
Soruşturma kapsamında MASAK’ın üç eski başkanının da ifadelerine başvuruldu. 2009-2014 döneminde görev yapan Mürsel Ali Kaptan, 2014-2016 döneminde başkanlık görevini yürüten İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 döneminde görev yapan Osman Dereli İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi.
Üç eski başkan, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturmadaki adli işlemler ve EMİS kayıtlarına yönelik teknik incelemeler devam ediyor.
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Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Siyasal veya Askeri Casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında üç eski MASAK Başkanı ifade verdi. Mürsel Ali Kaptan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifade işlemlerinin ardından ayrılırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı. Soruşturmada MASAK bünyesinde kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) ilişkin teknik incelemeler de sürüyor.
Soruşturma kapsamında MASAK bünyesinde kullanılan EMİS’e yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliği incelendi.
İncelemelerde, 2012-2018 döneminde MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketlere ilişkin bulgulara ulaşıldı.
EMİS yazılımının 2012’den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkilerinin bulunduğu belirlendi.
Erdoğan ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar incelendi
Soruşturmadaki tespitlere göre şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğine ilişkin bulgular elde edildi. Bu kişilerin önemli bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktığı belirlendi.
EMİS üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığı tespit edildi.
Bazı sistem kayıtları ile veri alanlarına sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.
Soruşturmada üç şüpheli tutuklandı
22 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara’yı da kapsayan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp’in de aralarında bulunduğu altı şüpheli gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz hakkında tutuklama talep edildi. İki şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.
Hakimlik işlemlerinin ardından İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. Üç şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Üç eski MASAK Başkanı ifade verdi
Soruşturma kapsamında MASAK’ın üç eski başkanının da ifadelerine başvuruldu. 2009-2014 döneminde görev yapan Mürsel Ali Kaptan, 2014-2016 döneminde başkanlık görevini yürüten İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 döneminde görev yapan Osman Dereli İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi.
Üç eski başkan, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturmadaki adli işlemler ve EMİS kayıtlarına yönelik teknik incelemeler devam ediyor.
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