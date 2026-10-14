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Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Hürriyet Mahallesi Dereyolu mevkisinde biriken sel sularına kapılan kadın, akıntının etkisiyle sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı olay kameraya yansıdı. Bölgede bazı araçların da yükselen su nedeniyle kısmen su altında kaldığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 11:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadına vatandaşlar yetişti

Esenyurt'ta etkisini gösteren kuvvetli sağanak, Hürriyet Mahallesi'ndeki yollarda su birikmesine yol açtı. Yağışın ardından cadde ve sokakların bazı bölümleri suyla kaplanırken vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Dereyolu mevkisinde biriken suyun seviyesi yükselirken araçlar da yağıştan etkilendi. Bazı araçların su içerisinde kaldığı görüldü.

Sel sularına kapılan kadın sürüklendi

Sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda bulunan bir kadın, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kadının zor durumda olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Vatandaşların müdahalesiyle kadın sel sularından çıkarıldı. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtarma anları kameraya yansıdı

Görüntülerde, sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda kadının akıntıyla sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anların yer aldığı aktarıldı. Vatandaşların müdahalesi sonucunda kadın bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olayın ardından kadının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bölgede su baskınından etkilenen araçlara ilişkin hasar tespit bilgisi de henüz bulunmuyor.

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