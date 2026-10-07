İstanbul'da, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 08:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu suç eylemlerinde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlılardan 17'sini yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
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Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu suç eylemlerinde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlılardan 17'sini yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
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