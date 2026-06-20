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Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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