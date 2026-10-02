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Erdoğan belediye başkanlarını peş peşe kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki dört ilçenin belediye başkanı ve başkan vekilleriyle Vahdettin Köşkü’nde ayrı ayrı bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan kabullerde Çekmeköy, Şile, Tuzla ve Üsküdar’ın belediye yöneticileri yer alırken, bazı görüşmelere AK Parti yöneticileri ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 18:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan belediye başkanlarını peş peşe kabul etti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Görüşmede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

Şile Belediye Başkan Vekili Terzi ile görüştü

Erdoğan daha sonra Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir diğer görüşmesi Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile gerçekleşti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili de Köşk’e geldi

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki programı kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’i de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan görüşmeler kapsamında Erdoğan böylece Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanları ile Şile ve Üsküdar belediye başkan vekilleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

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