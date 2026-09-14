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Emine Erdoğan'dan öğretim yılı mesajı: Yeni dönem hayırlı olsun

Emine Erdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:17
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 11:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan'dan öğretim yılı mesajı: Yeni dönem hayırlı olsun

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." ifadesini kullandı.

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