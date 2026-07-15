Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz programı sonrası birlik mesajı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz programı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un millet iradesinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 22:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.
Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programı vesilesiyle eşsiz direnişin bir kez daha saygı ve minnetle anıldığını belirten Emine Erdoğan, paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusuna yer verdi.
Birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı
Emine Erdoğan, mesajını, "Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum." sözleriyle tamamladı.
Paylaşım, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz programı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un millet iradesinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.
Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programı vesilesiyle eşsiz direnişin bir kez daha saygı ve minnetle anıldığını belirten Emine Erdoğan, paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusuna yer verdi.
Birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı
Emine Erdoğan, mesajını, "Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum." sözleriyle tamamladı.
Paylaşım, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Çok Okunanlar