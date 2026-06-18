Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Sıfır Atık çalışmaları, çevre politikaları ve COP31 hazırlıkları değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çevre projelerine ilişkin başlıklar da ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:43
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 22:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, Emine Erdoğan'a başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına dair bilgi verdiklerini belirtti.
Sıfır Atık ve çevre çalışmaları görüşüldü
Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen çevre çalışmalarının görüşmede gündeme geldiğini ifade etti. Bakan Kurum, daha temiz ve daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin de değerlendirildiğini aktardı.
COP31 hazırlıkları ele alındı
Paylaşımında COP31 sürecine de değinen Kurum, hazırlıklar hakkında Emine Erdoğan'a bilgi sunduklarını ve çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Görüşmede çevre ve iklim değişikliği alanındaki çalışmaların yanı sıra uluslararası gündemde yer alan başlıklar da değerlendirildi.
Bakan Kurum açıklamasında, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik" ifadelerini kullandı.
Kurum ayrıca, Emine Erdoğan'a çevre konusundaki hassasiyeti, destekleri ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.
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Emine Erdoğan, Bakan Murat Kurum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Sıfır Atık çalışmaları, çevre politikaları ve COP31 hazırlıkları değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çevre projelerine ilişkin başlıklar da ele alındı.
Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, Emine Erdoğan'a başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına dair bilgi verdiklerini belirtti.
Sıfır Atık ve çevre çalışmaları görüşüldü
Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen çevre çalışmalarının görüşmede gündeme geldiğini ifade etti. Bakan Kurum, daha temiz ve daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin de değerlendirildiğini aktardı.
COP31 hazırlıkları ele alındı
Paylaşımında COP31 sürecine de değinen Kurum, hazırlıklar hakkında Emine Erdoğan'a bilgi sunduklarını ve çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Görüşmede çevre ve iklim değişikliği alanındaki çalışmaların yanı sıra uluslararası gündemde yer alan başlıklar da değerlendirildi.
Bakan Kurum açıklamasında, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik" ifadelerini kullandı.
Kurum ayrıca, Emine Erdoğan'a çevre konusundaki hassasiyeti, destekleri ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.
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