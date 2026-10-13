Elektrikli skuter işletmelerine yeni ceza düzenlemesi
Elektrikli skuter işletmelerine yeni ceza düzenlemesi
Paylaşımlı elektrikli skuter işletmelerine yönelik idari para cezaları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmî Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Düzenlemeyle izin şartları, araç sayısı, kullanıcı destek hizmetleri ve denetim yükümlülüklerine aykırı faaliyetlerde uygulanan cezalar artırıldı. İşletmelerin karşılaşabileceği idari para cezaları 170 bin TL'ye kadar çıkarken belirli ihlallerin tekrarı halinde faaliyet durdurma yaptırımı da öngörüldü.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 09:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yalnızca yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek. Yetki ve izin şartlarına aykırı faaliyet gösteren işletmelere uygulanacak idari para cezası 10 bin TL'den 86 bin 900 TL'ye yükseltildi.
İşletmelerin faaliyet sırasında yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklere ilişkin ceza tutarı da değiştirildi. Daha önce bin TL olarak uygulanan idari para cezası, yeni düzenlemeyle 8 bin 687 TL olarak belirlendi.
İzin verilen skuter sayısını aşanlara kademeli ceza
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam elektrikli skuter izin sayısını aşmaları halinde uygulanacak yaptırımlar yeniden belirlendi. İhlalin tekrarlanması durumunda idari para cezası kademeli olarak artırılacak.
İhlal
Önceki ceza
Yeni ceza
İlk aykırılık
1.000 TL
8.687 TL
İkinci aykırılık
10.000 TL
86.900 TL
Üçüncü aykırılık
50.000 TL
170.000 TL
Buna göre izin verilen araç sayısını ilk kez aşan işletmelere 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL ve üçüncü ihlalde 170 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Kullanıcılara kesintisiz destek sağlanacak
Elektrikli skuter işletmelerinin kullanıcılarına 7 gün 24 saat destek sunmasına ilişkin yükümlülük de düzenleme kapsamında yer aldı. İşletmelerin kesintisiz hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaca hizmet eden mobil uygulama bulundurması gerekecek.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak. Düzenleme, kullanıcı destek hizmetlerinin işletmecilik faaliyetleri kapsamında sağlanmasını zorunlu kılıyor.
Denetimde belge sunmayana 50 bin TL ceza
Denetimlerde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmayan elektrikli skuter işletmelerine 50 bin TL idari para cezası verilecek. İşletmelerin denetim sürecinde yetkili kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri sağlaması gerekecek.
Söz konusu yükümlülüğün üçüncü kez ihlal edilmesi halinde para cezasının yanı sıra faaliyet durdurma yaptırımı uygulanacak. Bu kapsamda işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri altı ay süreyle geçici olarak durdurulacak.
Yeni yaptırımlar yürürlüğe giriyor
Elektrikli skuter işletmelerinin yetki, izin, faaliyet ve denetim yükümlülüklerine ilişkin yeni yaptırımlar, yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Düzenleme, paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.
Yeni ceza tutarlarının uygulanmasında işletmelerin izin verilen araç sayılarına, kullanıcı destek hizmetlerine ve denetim yükümlülüklerine uyumu esas alınacak.
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Elektrikli skuter işletmelerine yeni ceza düzenlemesi
Paylaşımlı elektrikli skuter işletmelerine yönelik idari para cezaları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmî Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Düzenlemeyle izin şartları, araç sayısı, kullanıcı destek hizmetleri ve denetim yükümlülüklerine aykırı faaliyetlerde uygulanan cezalar artırıldı. İşletmelerin karşılaşabileceği idari para cezaları 170 bin TL'ye kadar çıkarken belirli ihlallerin tekrarı halinde faaliyet durdurma yaptırımı da öngörüldü.
Yeni düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yalnızca yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek. Yetki ve izin şartlarına aykırı faaliyet gösteren işletmelere uygulanacak idari para cezası 10 bin TL'den 86 bin 900 TL'ye yükseltildi.
İşletmelerin faaliyet sırasında yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklere ilişkin ceza tutarı da değiştirildi. Daha önce bin TL olarak uygulanan idari para cezası, yeni düzenlemeyle 8 bin 687 TL olarak belirlendi.
İzin verilen skuter sayısını aşanlara kademeli ceza
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam elektrikli skuter izin sayısını aşmaları halinde uygulanacak yaptırımlar yeniden belirlendi. İhlalin tekrarlanması durumunda idari para cezası kademeli olarak artırılacak.
İhlal
Önceki ceza
Yeni ceza
İlk aykırılık
1.000 TL
8.687 TL
İkinci aykırılık
10.000 TL
86.900 TL
Üçüncü aykırılık
50.000 TL
170.000 TL
Buna göre izin verilen araç sayısını ilk kez aşan işletmelere 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL ve üçüncü ihlalde 170 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Kullanıcılara kesintisiz destek sağlanacak
Elektrikli skuter işletmelerinin kullanıcılarına 7 gün 24 saat destek sunmasına ilişkin yükümlülük de düzenleme kapsamında yer aldı. İşletmelerin kesintisiz hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaca hizmet eden mobil uygulama bulundurması gerekecek.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak. Düzenleme, kullanıcı destek hizmetlerinin işletmecilik faaliyetleri kapsamında sağlanmasını zorunlu kılıyor.
Denetimde belge sunmayana 50 bin TL ceza
Denetimlerde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmayan elektrikli skuter işletmelerine 50 bin TL idari para cezası verilecek. İşletmelerin denetim sürecinde yetkili kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri sağlaması gerekecek.
Söz konusu yükümlülüğün üçüncü kez ihlal edilmesi halinde para cezasının yanı sıra faaliyet durdurma yaptırımı uygulanacak. Bu kapsamda işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri altı ay süreyle geçici olarak durdurulacak.
Yeni yaptırımlar yürürlüğe giriyor
Elektrikli skuter işletmelerinin yetki, izin, faaliyet ve denetim yükümlülüklerine ilişkin yeni yaptırımlar, yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Düzenleme, paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.
Yeni ceza tutarlarının uygulanmasında işletmelerin izin verilen araç sayılarına, kullanıcı destek hizmetlerine ve denetim yükümlülüklerine uyumu esas alınacak.
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