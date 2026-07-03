Ehliyette iki yıllık aday sürücülük dönemi geliyor
Ehliyette iki yıllık aday sürücülük dönemi geliyor
Yeni ehliyet düzenlemesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde değerlendirilecek. Teklifin yasalaşma süreci, trafik kurallarına ilişkin uygulamaların kapsamını belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kanun teklifine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre ilk kez sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi iptal edilip yeniden almaya hak kazanan kişiler, iki yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecek.
Üç ihlal halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek
Teklifte aday sürücüler için uygulanacak yaptırımlar da yer aldı. Aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin işlenmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi veya dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücü ve yolcuların koruyucu sistem kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
İptal edilenler yeniden kurs ve sınava girecek
Aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden ehliyet alabilmeleri için sürücü kursuna devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.
Bu kişilerin sürücü kursuna kayıt yaptırabilmesi için psiko-teknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel bir durum bulunmadığını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal veya geçici geri alma süresinin tamamlanması şartı aranacak.
İptal işlemini trafik zabıtası yapacak
Kanun teklifine göre aday sürücü belgesinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev ve yetkileri belirlenen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.
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Ehliyette iki yıllık aday sürücülük dönemi geliyor
Yeni ehliyet düzenlemesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü statüsünde değerlendirilecek. Teklifin yasalaşma süreci, trafik kurallarına ilişkin uygulamaların kapsamını belirleyecek.
Kanun teklifine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre ilk kez sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi iptal edilip yeniden almaya hak kazanan kişiler, iki yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecek.
Üç ihlal halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek
Teklifte aday sürücüler için uygulanacak yaptırımlar da yer aldı. Aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin işlenmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi veya dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücü ve yolcuların koruyucu sistem kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
İptal edilenler yeniden kurs ve sınava girecek
Aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden ehliyet alabilmeleri için sürücü kursuna devam etmeleri ve yapılacak sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.
Bu kişilerin sürücü kursuna kayıt yaptırabilmesi için psiko-teknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel bir durum bulunmadığını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal veya geçici geri alma süresinin tamamlanması şartı aranacak.
İptal işlemini trafik zabıtası yapacak
Kanun teklifine göre aday sürücü belgesinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev ve yetkileri belirlenen trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.
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