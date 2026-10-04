Ege Denizi’nde 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 03.48’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6,73 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki deprem hareketliliğine ilişkin AFAD verileri takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:10
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 10:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan verilere göre Ege Denizi’ndeki deprem saat 03.48’de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.
Sarsıntının derinliği ise 6,73 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
AFAD verileri açıkladı
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilerde depremin büyüklüğü, meydana geldiği saat ve derinlik bilgilerine yer verildi.
Açıklanan verilere göre deprem Ege Denizi’nde meydana gelirken, sarsıntı 6,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Ege Denizi’nde deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi’nde 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 03.48’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6,73 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki deprem hareketliliğine ilişkin AFAD verileri takip ediliyor.
AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan verilere göre Ege Denizi’ndeki deprem saat 03.48’de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.
Sarsıntının derinliği ise 6,73 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
AFAD verileri açıkladı
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilerde depremin büyüklüğü, meydana geldiği saat ve derinlik bilgilerine yer verildi.
Açıklanan verilere göre deprem Ege Denizi’nde meydana gelirken, sarsıntı 6,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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