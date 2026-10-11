Edirne'de 14 düzensiz göçmen taşıyan araç durduruldu
Edirne'de 14 düzensiz göçmen taşıyan araç durduruldu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya hazırlandıkları belirlenen 14 düzensiz göçmen, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta tespit edildi. Irak, İran, Etiyopya ve Eritre uyruklu kişileri taşıyan aracın sürücüsü A.R.K. gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken sürücü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 15:04
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 15:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uzunköprü'de emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine göçmenleri taşıdığı belirlenen hafif ticari araç polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Polis ekipleri hafif ticari aracı takibe aldı
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri koordineli çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasında, düzensiz göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkış yapmayı planladıkları belirlendi. Göçmenleri taşıdığı tespit edilen hafif ticari araç takibe alınarak durduruldu.
Araçta dört farklı ülke vatandaşı tespit edildi
Polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan kontrolde Irak, İran, Etiyopya ve Eritre uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen bulundu. Araçta tespit edilen kişilere yönelik gerekli idari işlemler başlatıldı.
Göçmenlerin ülkelere göre dağılımına ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı verilmedi. Araçta bulunan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi
Operasyon kapsamında hafif ticari aracın sürücüsü A.R.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem gerçekleştirildi.
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Edirne'de 14 düzensiz göçmen taşıyan araç durduruldu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya hazırlandıkları belirlenen 14 düzensiz göçmen, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta tespit edildi. Irak, İran, Etiyopya ve Eritre uyruklu kişileri taşıyan aracın sürücüsü A.R.K. gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken sürücü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Uzunköprü'de emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine göçmenleri taşıdığı belirlenen hafif ticari araç polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Polis ekipleri hafif ticari aracı takibe aldı
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri koordineli çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasında, düzensiz göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkış yapmayı planladıkları belirlendi. Göçmenleri taşıdığı tespit edilen hafif ticari araç takibe alınarak durduruldu.
Araçta dört farklı ülke vatandaşı tespit edildi
Polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan kontrolde Irak, İran, Etiyopya ve Eritre uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen bulundu. Araçta tespit edilen kişilere yönelik gerekli idari işlemler başlatıldı.
Göçmenlerin ülkelere göre dağılımına ilişkin kaynak açıklamada ayrıntı verilmedi. Araçta bulunan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi
Operasyon kapsamında hafif ticari aracın sürücüsü A.R.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem gerçekleştirildi.
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