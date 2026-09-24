Duran'dan haddini aşan Katz'a sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:47
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 14:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Cumhurbaşkanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Duran yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.
Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır.
Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır:
Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak...
Tarihin azabından kurtulsalar,
Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI: GAZZE GERÇEĞİ, KATZ'IN BU HADSİZLİĞİYLE DEĞİŞMEYECEKTİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gücü hakkın, adaletin ve insanlığın yanında durmakta gören bir anlayışla hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, "Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
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Duran'dan haddini aşan Katz'a sert tepki
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.” ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Cumhurbaşkanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Duran yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.
Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır.
Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır:
Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak...
Tarihin azabından kurtulsalar,
Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI: GAZZE GERÇEĞİ, KATZ'IN BU HADSİZLİĞİYLE DEĞİŞMEYECEKTİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, "Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
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