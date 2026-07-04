Dünyanın gözü Ankara'da: 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Dünyanın gözü Ankara'da: 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Türkiye, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, küresel siyasetin kalbinin atacağı tarihi bir buluşmaya hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek.
Zirve, sadece diplomatik temaslarla değil, Türkiye’nin organizasyon gücünü sergilediği devasa altyapı ve güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.
Zirve kapsamında NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, İttifak’a davetli çok sayıda lider, 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat Ankara’da ağırlanacak. Toplamda binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Ankara, Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
56 binden fazla güvenlik personeli görevde
Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye, tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından birini yürütüyor. Toplamda 56 bin 288 güvenlik personeli sahada olacak. Bu rakamın 48 bin 841’ini emniyet, 7 bin 447’sini ise jandarma personeli oluşturuyor.
Güvenlik önlemleri sadece fiziksel alanla sınırlı kalmayacak. Siber ortamda gelebilecek tehditlere karşı 639 uzman personel "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında 7/24 esasına göre görev yapacak.
Dev medya merkezi
Dünya basınının zirveye ilgisi üst düzeyde. Yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisinin akreditasyon başvurusu yaptığı zirvenin medya merkezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Medya merkezinde 1600 basın mensubu için çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası (54’ü sabit), 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları bulunuyor.
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Dünyanın gözü Ankara'da: 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı
Türkiye, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye, küresel siyasetin kalbinin atacağı tarihi bir buluşmaya hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek.
Zirve, sadece diplomatik temaslarla değil, Türkiye’nin organizasyon gücünü sergilediği devasa altyapı ve güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.
Zirve kapsamında NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, İttifak’a davetli çok sayıda lider, 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat Ankara’da ağırlanacak. Toplamda binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Ankara, Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
56 binden fazla güvenlik personeli görevde
Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye, tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından birini yürütüyor. Toplamda 56 bin 288 güvenlik personeli sahada olacak. Bu rakamın 48 bin 841’ini emniyet, 7 bin 447’sini ise jandarma personeli oluşturuyor.
Güvenlik önlemleri sadece fiziksel alanla sınırlı kalmayacak. Siber ortamda gelebilecek tehditlere karşı 639 uzman personel "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında 7/24 esasına göre görev yapacak.
Dev medya merkezi
Dünya basınının zirveye ilgisi üst düzeyde. Yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisinin akreditasyon başvurusu yaptığı zirvenin medya merkezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Medya merkezinde 1600 basın mensubu için çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası (54’ü sabit), 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları bulunuyor.
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