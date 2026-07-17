Dünya tarihinde ilk! Trump mesajlarını parayla satacak
Dünya tarihinde ilk! Trump mesajlarını parayla satacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformu, finans sektörüne yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. Trump Media & Technology Group, Wall Street merkezli küresel ticaret ve yatırım firmalarına yönelik kurumsal veri akışı hizmeti sunacağını duyurdu. Hizmet kapsamında, Trump'ın piyasaları etkileyebilecek paylaşımları ücretli abonelere milisaniyeler içinde ulaştırılacak.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şirketin duyurusuna göre yeni sistem, Truth Social platformunda yapılan paylaşımları profesyonel yatırım kuruluşlarına doğrudan aktaracak. Böylece kurumsal müşteriler, piyasaları etkileyebilecek açıklamalara standart kullanıcılarla aynı anda değil, özel veri akışı üzerinden çok kısa sürede erişebilecek.
Özellikle ticaret politikaları, gümrük tarifeleri ve ekonomiyle ilgili paylaşımların finansal piyasalarda oluşturduğu fiyat hareketleri nedeniyle yeni hizmetin yatırım şirketleri tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Piyasaları etkileyen paylaşımlar yeni hizmetin odağında
Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklamalar, geçmişte hisse senedi, döviz ve emtia piyasalarında ani fiyat hareketlerine neden olmuştu. Şirket, yeni kurumsal veri akışı hizmetiyle bu paylaşımların profesyonel yatırımcılara gecikmesiz ulaştırılmasını hedefliyor.
Açıklamaya göre mesajlar, ücretli müşterilere milisaniyeler içinde iletilecek.
Trump Media yeni gelir modeli oluşturuyor
Truth Social'ın çatı şirketi Trump Media & Technology Group'un çoğunluk hissesi Trump ailesinin kontrolünde bulunuyor. Yeni veri hizmetiyle kurumsal müşterilerden abonelik geliri elde edilmesi planlanıyor.
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Dünya tarihinde ilk! Trump mesajlarını parayla satacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformu, finans sektörüne yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. Trump Media & Technology Group, Wall Street merkezli küresel ticaret ve yatırım firmalarına yönelik kurumsal veri akışı hizmeti sunacağını duyurdu. Hizmet kapsamında, Trump'ın piyasaları etkileyebilecek paylaşımları ücretli abonelere milisaniyeler içinde ulaştırılacak.
Şirketin duyurusuna göre yeni sistem, Truth Social platformunda yapılan paylaşımları profesyonel yatırım kuruluşlarına doğrudan aktaracak. Böylece kurumsal müşteriler, piyasaları etkileyebilecek açıklamalara standart kullanıcılarla aynı anda değil, özel veri akışı üzerinden çok kısa sürede erişebilecek.
Özellikle ticaret politikaları, gümrük tarifeleri ve ekonomiyle ilgili paylaşımların finansal piyasalarda oluşturduğu fiyat hareketleri nedeniyle yeni hizmetin yatırım şirketleri tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Piyasaları etkileyen paylaşımlar yeni hizmetin odağında
Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı açıklamalar, geçmişte hisse senedi, döviz ve emtia piyasalarında ani fiyat hareketlerine neden olmuştu. Şirket, yeni kurumsal veri akışı hizmetiyle bu paylaşımların profesyonel yatırımcılara gecikmesiz ulaştırılmasını hedefliyor.
Açıklamaya göre mesajlar, ücretli müşterilere milisaniyeler içinde iletilecek.
Trump Media yeni gelir modeli oluşturuyor
Truth Social'ın çatı şirketi Trump Media & Technology Group'un çoğunluk hissesi Trump ailesinin kontrolünde bulunuyor. Yeni veri hizmetiyle kurumsal müşterilerden abonelik geliri elde edilmesi planlanıyor.
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