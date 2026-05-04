Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi start aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan sporcuları kabul ederek uğurladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 16:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 16:28
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina önünde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan rallicilerle bir süre sohbet etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kabulün ardından Erdoğan, sporculara başarılar dileyerek grubu yeni rotalarına uğurladı.
Start 27 Nisan’da Almanya’dan verildi
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün destekleriyle düzenlenen organizasyonun startı, 27 Nisan'da Almanya'dan verildi. Yaklaşık bir hafta süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yapan sporcular, ralliye Sultanahmet Meydanı'ndan start vererek Türkiye etabına başladı.
Türkiye rotası Kars’ta tamamlanacak
Ankara'daki programın ardından devam edecek olan Türkiye etabında sporcular; Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahını takip edecek.
19 bin kilometre, 19 ülke
Türkiye etabının tamamlanmasıyla birlikte ralli, İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasına yönelecek. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan macera; 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik yolun sonunda, Nepal'de yaklaşık 7 bin metre rakımda noktalanacak.
Kültürler arası etkileşimi, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefleyen bu uzun soluklu organizasyonda, 40 araç ve 60 sporcu mücadele ediyor.
