DMM'den fon piyasası iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, sürecin finansal sistemin dengesini tehdit eden bir nitelik taşımadığını belirtirken yatırımcıların ve kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile uluslararası basın kuruluşlarında fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin çeşitli iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. DMM, Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğacağı yönündeki paylaşımları "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.
Adli ve idari süreçlere dikkat çekildi
DMM, fon piyasasındaki gelişmelerin sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumaya yönelik sınırlı bir alanda yürütülen adli ve idari süreçlerden oluştuğunu bildirdi.
Süreçlerin kontrollü bir çerçevede yürütüldüğü belirtilirken ilgili kurumların piyasa düzenini bozmaya yönelik eylem ve usulsüzlükleri takip ettiği kaydedildi.
Yatırımcı hakları için tedbirler uygulanıyor
Açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından uygulandığı ifade edildi.
DMM, piyasalarda güvensizlik oluşturabilecek, toplumda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Kamuoyundan süreçle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi istendi.
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DMM'den fon piyasası iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelinde ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, sürecin finansal sistemin dengesini tehdit eden bir nitelik taşımadığını belirtirken yatırımcıların ve kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesini istedi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile uluslararası basın kuruluşlarında fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin çeşitli iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. DMM, Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğacağı yönündeki paylaşımları "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.
Adli ve idari süreçlere dikkat çekildi
DMM, fon piyasasındaki gelişmelerin sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumaya yönelik sınırlı bir alanda yürütülen adli ve idari süreçlerden oluştuğunu bildirdi.
Süreçlerin kontrollü bir çerçevede yürütüldüğü belirtilirken ilgili kurumların piyasa düzenini bozmaya yönelik eylem ve usulsüzlükleri takip ettiği kaydedildi.
Yatırımcı hakları için tedbirler uygulanıyor
Açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından uygulandığı ifade edildi.
DMM, piyasalarda güvensizlik oluşturabilecek, toplumda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Kamuoyundan süreçle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi istendi.
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